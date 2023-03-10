Больше ста проектов из новых регионов России получили президентские гранты

Лидер Billy's Band рассказал о важности президентского грантового конкурса для развития культуры

Гранты Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) помогают открывать новые таланты в музыкальной, театральной и других сферах во всех регионах России, сказал газете ВЗГЛЯД музыкант Билли Новик. В пятницу ПФКИ назвал победителей конкурса на получение грантов в культуре, искусстве и творческих индустриях.

«Поддержка от государства для любого творческого проекта очень важна. Я прекрасно понимаю всех авторов проектов, так как сам участвую в грантовых конкурсах и переживаю за свои заявки», – поделился Билли Новик, джазовый музыкант, лидер группы Billy's Band.

«С помощью поддержки Президентского фонда культурных инициатив в прошлом году мы провели фестиваль «Белые ночи в Купчино». Это яркий джазовый праздник под открытым небом, который стал знаменательным событием для города», – пояснил он.

«Хочу отметить, что ПФКИ поддерживает участников не только финансово, но информационно и консультационно. Кроме того, именно после получения гранта на праздник обратили большее внимание власти района. Теперь фестиваль будет проходить на более высоком уровне в ежегодном формате», – добавил собеседник.

«В творческом сообществе многие артисты и деятели культуры знакомы, мы следим за успехами друг друга. Меня радует, что ПФКИ дает развитие различным проектам, помогает открывать новые имена, ждем новых и оригинальных идей, захватывающих сердца людей», – подчеркнул музыкант.

В пятницу Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого в этом году конкурса на получение грантов президента на реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий.

Грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов. Им выделят почти 3,69 млрд рублей, сами победители внесут в свои проекты еще 3,72 млрд рублей. 8,5 тыс. проектов оценивали 546 экспертов из музыкальной, театральной, выставочной и других сфер.

«Наивысший балл – 90,5 получил проект «Арт-туризм Югра», поданный от ХМАО. По количеству победителей лидируют Москва, Санкт-Петербург, Удмуртия, Белгородская, Новосибирская, Московская, Самарская, Нижегородская, Свердловская и Тюменская области. Также ярко показали себя Дальний Восток и Северный Кавказ», – сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

«Самая маленькая заявка-победитель на 94,2 тыс. рублей – создание мультстудии «Ожившие сказки Сурского края» в Кузнецке Пензенской области. По проекту 20 юных мультипликаторов изучат технику написания сценария, узнают виды предметной анимации, основные техники создания мультфильмов. Самый крупный проект на 83,4 млн рублей: гастроли Театра Олега Табакова – Херсонес – «Спектакль Страсти по Бумбарашу», – сказал спикер.

В Год педагога и наставника направление «Образовательные и наставнические проекты» занимает лидирующую позицию со 199 инициативами. Среди них: концерты «Посвящение учителям», онлайн-конкурс для учителей Донбасса «#ВМЕСТЕ: История большой страны в судьбах учителей», проект «Виртуозы музыкальной педагогики. Расширяя горизонты».

Среди победителей также – 125 проектов, прямо или косвенно связанных с новыми регионами. Они получат 723 млн рублей. Среди них: концерт ко Дню города «Рок за Мариуполь», создание многосерийного документального фильма «Отцы Донбасса».

Еще один проект-победитель – опера-драма «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману «Война и мир». Спектакль поставит композитор Алексей Рыбников в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна.

Грант получит и конкурс «Страна света – 2023» – свои навыки покажут мастера видеомэппинга (создание виртуальных изображений на зданиях проецированием с использованием света и различных цветов).

При поддержке ПФКИ продолжится и Международный фестиваль эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани». В нем примут участие представители 30 культур из 15 регионов России и 18 государств – Афганистана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и других.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российские власти будут поддерживать все формы творчества при помощи всех существующих инструментов.

Он уточнил, что использоваться будут ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета и других институтов. «Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», – сказал Путин.

Он указал, что развитие культурной сферы станет одним из приоритетов восстановления мирной жизни в новых регионах России, где потребуется восстановить сотни учреждений культуры.