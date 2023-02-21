Путин дал напутствие бизнесу Путин анонсировал возврат к традиционной базовой системе высшего образования Путин: Государство поддержит все формы творчества Путин пообещал поддержать развитие творчества в России 21 февраля 2023, 13:30 Текст: Елизавета Шишкова

Российские власти будут поддерживать все формы творчества при помощи всех существующих инструментов, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он уточнил, что использоваться будут ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и Института развития интернета и т. д. «Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», – сказал Путин. Он указал, что развитие культурной сферы станет одним из приоритетов восстановления мирной жизни в новых регионах России, где потребуется восстановить сотни учреждений культуры, передает ТАСС. Коме того, необходимо серьезно повысить качество школьных и вузовских программ, прежде всего по истории, обществознанию, литературе и другим гуманитарным наукам, чтобы молодежь как можно больше узнавала о России. Путин приостановил участие России в ДСНВ 21 февраля 2023, 13:46

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС. Также путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы. Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину 21 февраля 2023, 12:36

Текст: Вера Басилая

Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы. Новости СМИ2 Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России 21 февраля 2023, 12:28

Фото: russian.rt.com

Текст: Елизавета Шишкова

Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. «Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент. Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов. Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках 21 февраля 2023, 13:14

Текст: Алексей Дегтярев

Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент. На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так. Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин. Новости СМИ2 Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами» 21 февраля 2023, 12:18

Фото: russian.rt.com

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами». «Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин. По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу. «Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России. В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить 21 февраля 2023, 12:22

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин. «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием. «Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов. Новости СМИ2 Путин: Из-за начатых США войн в XXI веке погибло более 900 тыс. человек Президент Владимир Путин заявил, что более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых США войн 21 февраля 2023, 12:24 Текст: Александра Юдина

Более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых Соединенными Штатами войн, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Путин добавил, что в мире никто не забыл, что Запад выпустил «джинна из бутылки», погрузив целые регионы в хаос, передает РИА «Новости». «Складывается впечатление, что обвинения в адрес России происходят, чтобы все забыли, что натворил Запад», – заметил глава государства. Путин отметил, по оценкам экспертов США, из-за развязанных Штатами войн после 2001 года погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами. «Все это они сейчас просто стремятся стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет», – заключил президент. Выступление президента транслирует «Первый канал». Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ 21 февраля 2023, 13:44

Фото: russian.rt.com

Текст: Елизавета Шишкова

Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях. «При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он. Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС. Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом. Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России. Новости СМИ2 Путин: Планировавшие атаку на Донбасс следующей целью ставили Крым 21 февраля 2023, 12:30 Текст: Вера Басилая

Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент отметил, что сегодня о далекоидущих замыслах в Киеве тоже говорят открыто. «Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали», – отметил глава государства. Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы. Путин: Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России 21 февраля 2023, 12:49

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. Запад развернул против России не только военный, но и экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», – заявил Путин. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские. «Антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – заставить народ России страдать, но расчет этих западных «гуманистов» не оправдался, экономика и госуправление оказались куда прочнее, чем ожидали на Западе», – заявил Путин. Новости СМИ2 Путин: Мы защитим наших детей от западной деградации 21 февраля 2023, 12:34

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Страны Запада понимают, что победить Россию на поле боя не получится, потому ведут против нее агрессивные информационные атаки, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Целью [информационных атак] прежде всего выбирают, конечно, молодых людей, молодое поколение. И здесь опять – лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации», – заявил глава государства. Он обратил внимание на то, что происходит с народами стран Запада, и указал на разрушение там семей, культурной и национальной идентичности, извращения и издевательства над детьми «вплоть до педофилии» объявляются нормой. Священнослужителей принуждают благословлять однополые браки. «Да бог с ними, пусть что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать: «Ну посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано. В том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнениям», – продолжил Путин. Западные элиты «сходят с ума», и это, «похоже, уже не лечится», но это остается проблемами западных стран. При этом Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей. «И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд презрения к собственному отечеству, и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить», – указал глава государства. Путин: Россия вышла на новый цикл экономического роста Путин заявил о выходе России на новый цикл экономического роста 21 февраля 2023, 12:58

Фото: russian.rt.com

Текст: Елизавета Шишкова

Россия вышла на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он подчеркнул, что в России удалось избежать излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства, передает ТАСС. В 2023 году ожидается рост внутреннего спроса. «Уверен, что наши компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России компаний», – сказал президент. Также Путин высказался о снижении безработицы в России. «Мы добились снижения безработицы в таких непростых условиях. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. Уровень безработицы ниже, чем до пандемии», – добавил глава государства. Новости СМИ2 Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск 21 февраля 2023, 12:44

Фото: russian.rt.com

Текст: Вера Басилая

Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта. Путин анонсировал возврат к традиционной базовой системе высшего образования Путин заявил о необходимости синтеза лучших практик СССР и опыта последних лет в образовании 21 февраля 2023, 13:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Необходимо вернуться к традиционному для Российской Федерации сроку обучения в вузах от четырех до шести лет, заявил глава государства, передает ТАСС. Стране необходимо за ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для различных отраслей, отметил президент. В высшем образовании России назрели серьезные изменения, и необходим синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. При этом переход к традиционной базовой системе высшего образования должен быть постепенным, подчеркнул Путин. «Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», – приводит его слова РИА «Новости». Президент добавил, что студенты смогут продолжать обучение по действующим программам, и выпускники также не потеряют свою аттестацию. У российской молодежи в связи с переходом на новую систему должны появиться новые возможности, а не проблемы. Такой переход необходимо проработать до мелочей, сказал президент. Путин поручил правительству и парламентариям внести многочисленные поправки в законы об образовании. Он отметил, что в случае необходимости у специалистов дополнительной подготовки они должны иметь возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. «Прошу общероссийский «Народный фронт» взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль», – сказал Путин. Также глава государства призвал повышать общественную значимость учительского труда. Новости СМИ2 Песков: Послание Путина будут изучать во всем мире Представитель Кремля Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире 21 февраля 2023, 11:43 Текст: Александра Юдина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, есть предположения, что большая часть речи будет связана с оценкой причин и неизбежности СВО, заявил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, можно предположить, что именно оценке причин, неизбежности спецоперации, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания, передает РИА «Новости». Песков отметил, что речь Путина будет длиться как минимум час. Он также добавил, что в послании Путин даст оценку ситуации в экономике и видение того, как Россия будет двигаться вперед. «А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», – сказал представитель Кремля.