Финалист «Лидеров России» возглавил отряд добровольцев на передовой 7 февраля 2023, 11:26 Финалист трека «Госуправление» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Денис С. отправился в зону СВО, вместе с офицерами Генштаба обучил добровольцев и возглавил их отряд. За проявленный героизм на важном участке линии фронта 45-летний полковник запаса Денис С. представлен к награждению Орденом Мужества, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Он отправился добровольцем на фронт еще в начале СВО, уволившись с должности начальника отдела экономики муниципального образования в Краснодарском крае. После сообщения о представлении к награде Денис отметил, что «главное – отношение ко мне моих подчиненных, их жизни и выполнение боевых задач». Он командует отрядом добровольцев, в который входят более 400 человек с Дальнего Востока, Урала, Сибири, Кубани и Северного Кавказа. Его подразделение защищает участок передовой линии на важном направлении СВО. «Моральный дух очень высокий. Мы хотим помочь наступать ребятам на Донецком направлении – вот где сейчас действительно сражается цвет нации, герои!» – отметил он. В зоне спецоперации он взял позывной «Маэстро», как у героя Леонида Быкова в советском фильме «В бой идут одни старики». «Носить такой позывной обязывает ко многому. Во время Великой Отечественной с ним наши деды уничтожали фашистов на этой же земле», – подчеркнул он. Денис С. особо подчеркнул: он гордится тем, что является гражданином России – великой страны, подарившей миру Суворова, Пушкина, Чайковского. Денис С. окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД, Общевойсковую академию ВС России и Ростовский филиал РАНХиГС при президенте РФ. Служил во внутренних войсках, в том числе разведке и спецназе. Награжден медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс. человек ВСУ 5 февраля 2023, 22:09

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube. Макгрегор рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Полковник, ссылаясь на данные источников, заявил, что Залужный сообщил им, что Украина с начала конфликта потеряла 257 тыс. человек, передает РИА «Новости». Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара. Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО 4 февраля 2023, 14:19

Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России. Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости». Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу». Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство». В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине. Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных 5 февраля 2023, 15:20

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве. На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР. В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе. «На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении. Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии. СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой 6 февраля 2023, 01:54

Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах. В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru. «Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск. Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия

После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ. В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену. Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом 5 февраля 2023, 12:07

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом, сообщила пресс-служба компании «Конкорд». По словам Пригожина, ВСУ из Артемовска не отступают и бьются до последнего, передает РИА «Новости». Он рассказал также, в северных кварталах города идут ожесточенные бои за «каждую лестничную клетку». По словам основателя группы «Вагнер», «приятно, что СМИ желают отступления ВСУ», но по факту этого не происходит пока ни в одном из кварталов. Ранее Telegram-канал WarGonzo, сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Артемовске Пушилин: ВС России закрепились на севере и востоке Артемовска и выдавливают ВСУ с их позиций 6 февраля 2023, 16:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в Артемовске бойцы штурмовых отрядов закрепились в северной части города, в восточной части закрепились частично и продолжают вытеснять противника, передает ТАСС Ранее Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях. Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного 4 февраля 2023, 15:19

ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны. Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град». У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б. На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область). Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область). Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У». С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов. Новости СМИ2 Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта 6 февраля 2023, 11:36

Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска. «Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник. «Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат. «Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он. «Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник. Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике. Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении. Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ. Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он 3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада 4 февраля 2023, 22:23 Текст: Антон Никитин

Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара. Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил. В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника. Новости СМИ2 В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов 4 февраля 2023, 15:45

Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО. Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине. Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами. Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры. Американского наемника ликвидировали в Артемовске В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО 4 февраля 2023, 12:39

Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian. В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском». Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции. Новости СМИ2 Украина потребовала от Израиля официально осудить Россию СМИ: Киев попросил у Израиля кредит и потребовал осудить действия России на Украине 6 февраля 2023, 00:32

Власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины, сообщают СМИ. Портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники сообщает, что перед визитом на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна, Киев выдвинул требования израильскому государству. Так, Израилю был отправлен запрос на кредит в 500 млн долларов. Кроме того, пишет портал, израильскому государству следует сделать четкое публичное заявление против России и поддержать «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, предполагающего вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей. Также сообщается, что Киев рассчитывает, что Израиль окажет помощь в в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке. Напомним, Коэн сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Киев. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи. Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске 5 февраля 2023, 18:10

По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», заявили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, утверждается в Telegram-канале Минобороны. «В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении. Отмечается, что в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. Новости СМИ2 На расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети Глава Снигиревского района Барбашов: На беспорядочно расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети 5 февраля 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов. Барбашов рассказал про проблему беспорядочного минирования территории Снигиревского района украинскими войсками в период нахождения там линии разграничения. По имеющимся у него данным, мины стоят на много десятков километров на запад от проходившей здесь некогда линии разграничения, передает РИА «Новости». Глава российской администрации района рассказал, что проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Он подчеркнул, что передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно. Так, по имеющимся у него данным, недавно в районе при подрыве мины пострадала семья, в том числе дети. Барбашов рассказал, что с такой проблемой ранее сталкивались в Луганской Народной Республике, тогда подразделения ВСУ продавали друг друг карты минирования. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска. Напомним, в январе российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин.