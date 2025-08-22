Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
ВС России уничтожили заградотряд нацгвардии Украины в Днепропетровской области
Удары авиационных бомб ФАБ-500 по скоплению личного состава в селе Березовое привели к уничтожению заградотряда национальной гвардии Украины, сообщили в российских силовых структурах.
Новый заградотряд из состава 17-й отдельной бригады национальной гвардии Украины был уничтожен в селе Березовое Днепропетровской области, передает ТАСС.
По данным российских силовых структур, удар был нанесен с применением авиационных бомб ФАБ-500.
«В Березовом уничтожен новый заградотряд, который перебросила 17-я бригада нацгвардии. По местам скопления личного состава было выпущено четыре ФАБ-500», – сообщили представители силовых структур. Удары пришлись по точкам сосредоточения бойцов нацгвардии.
В результате атаки уничтожены десять военнослужащих, еще десять получили ранения. Российские силовики подчеркивают, что уничтоженный отряд был переброшен в Березовое совсем недавно.
