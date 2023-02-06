Число жертв землетрясения в Сирии превысило 1 тыс. человек, еще 2400 пострадали

В результате землетрясения в Сирии число погибших увеличилось до 1060 человек, сообщили СМИ.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным канала Asharq, который ссылается на сирийский Минздрав, еще 2400 человек пострадали. По информации министерства здравоохранения, поисково-спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.

Минздрав сообщил, что в пострадавшие регионы Сирии из Дамаска, Риф-Дамаска, Эль-Кунейтры, Хомса и Тартуса были отправлены 28 машин скорой помощи и семь мобильных клиник. В провинции Алеппо, Латакию и Хама также направлены четыре грузовика с лекарственными средствами и медицинскими материалами для оказания первой помощи.

Между тем глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в эфире местного телевидения заявил, что на данный момент в результате землетрясения в Кахраманмараше на юго-востоке Турции погибли 1651 человек, 11 119 тыс. пострадали. По его словам, разрушено 3471 здание.

Ранее в Минздраве Сирии заявили, что после взрыва погибли 538 человек, более 1353 пострадали. В Турции сообщалось о 1541 погибшем.

Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.