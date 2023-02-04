Канада расширила санкции против России

Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху

Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху

Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.

«Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

«Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.

«Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.

«Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.

Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.

Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.

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