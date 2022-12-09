Бут рассказал о шоке США из-за стремления России быть независимой

Виктор Бут заявил, что США «шокированы» стремлением России «жить и ни от кого не зависеть»

После развала Советского Союза многие на Западе шокированы желанием России быть независимой державой и развиваться, однако с русофобией в американской тюрьме он не сталкивался, сообщил депутату Госдумы Марии Бутиной Виктор Бут.

Бут в разговоре с депутатом Марией Бутиной заявил, что Запад считает, что они «не добили» русских в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И сейчас для них является шокирующей новостью, что Россия пытается просто быть по-настоящему независимой державой и развиваться согласно выбору народа, передает RT.

Также Бут сообщил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме как со стороны других заключенных, так и персонала, а наоборот – были настроены с какой-то симпатией к нашей стране.

«Или если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», – отметил он.

Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».

Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.

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