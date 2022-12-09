|
|
МИД России запретил въезд 200 гражданам Канады
МИД России ответил Канаде на санкции, запретив въезд 200 гражданам этой страны
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
МИД России в качестве ответной меры запретил въезд 200 гражданам Канады, сообщили в ведомстве.
«В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо», – передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.
Ранее в Кремле отреагировали на санкции Канады. Отмечалось, что санкции в отношении граждан России, включая артистов, журналистов и других известных людей, не доставят им особого дискомфорта.
Бут рассказал о шоке США из-за стремления России быть независимой
Виктор Бут заявил, что США «шокированы» стремлением России «жить и ни от кого не зависеть»
|
|
После развала Советского Союза многие на Западе шокированы желанием России быть независимой державой и развиваться, однако с русофобией в американской тюрьме он не сталкивался, сообщил депутату Госдумы Марии Бутиной Виктор Бут.
Бут в разговоре с депутатом Марией Бутиной заявил, что Запад считает, что они «не добили» русских в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И сейчас для них является шокирующей новостью, что Россия пытается просто быть по-настоящему независимой державой и развиваться согласно выбору народа, передает RT.
Также Бут сообщил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме как со стороны других заключенных, так и персонала, а наоборот – были настроены с какой-то симпатией к нашей стране.
«Или если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», – отметил он.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.
По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.
Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
СК назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Следственный комитет назвал причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы
Следственный комитет назвал предварительной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности.
В ТЦ «Мега Химки» проводились сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по предварительным данным следствия, это привело к возгоранию общей площадью более 17 тыс. кв. метров, говорится в Telegram-канале подмосковного ГСУ СК.
Сотрудники ведомства отметили, что для определения степени поражения здания огнем и осмотра границ применялся квадрокоптер. Создан штаб из представителей СК, МВД и МЧС.
Ранее страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки».
Пока пожар локализован на 7 тыс. кв. метров. Один охранник при возгорании погиб.
Сварщик из сгоревшего ТЦ «Мега Химки» назвал возможную причину пожара
Сварщик из сгоревшего ТЦ «Мега Химки» рассказал, что соблюдал меры предосторожности
Рабочий, проводивший сварочные работы в ТЦ «Мега Химки», рассказал правоохранителям, что перед сваркой делал несгораемый настил, чтобы искры от сварки не создали угрозу.
Однако, по словам рабочего, настил, видимо, был некачественный, передает «Московский комсомолец». Работы по укреплению крыши проводила коммерческая фирма «Дельта Строй». В рамках расследования изучается документация фирмы, назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что сварщики пытались самостоятельно потушить пожар в ТЦ, по этой причине было упущено время, пожар стал распространяться. При пожаре погиб один охранник .
ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте.
По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия».
Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями.
Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики.
Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр.
Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день.
Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек.
Страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Всероссийский союз страховщиков заявил о рекордном ущербе в 20-30 млрд рублей от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил, что ущерб от пожара в OBI в «Мега Химки» может побить рекорд по размеру страхового убытка по аналогичным объектам, составив 20-30 млрд рублей.
В ВСС заявили, что ущерб от произошедшего пожара оценивается в 20-30 млрд рублей, уточнив, что для России «это рекордная величина страхового убытка по таким объектам», передает РИА «Новости».
Согласно данным источников ТАСС на рынке, страховщиком выступал швейцарский холдинг Zurich Insurance, который весной 2022-го продал российский бизнес.
До сих пор крупнейшим по сумме ущерба был недавний пожар на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья. Убыток от случившегося в августе возгорании, как следует из финансовой отчетности компании, оценивается в 10,8 млрд рублей.
На данный момент пожар в ТЦ «Мега Химки» локализован на 7 тыс. кв. метров. Один человек погиб.
Супруга Виктора Бута рассказала о самочувствии мужа
Алла Бут: Виктор чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен
Виктор Бут после дороги чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня, сообщила его супруга Алла Бут.
«Виктор Анатольевич чувствует себя ужасно, очень сильное истощение. Он не спал три дня. Это связано и с дорогой, и с эмоциональной составляющей», – цитирует ТАСС Аллу Бут.
По ее словам, супруг благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена, в частности за то, что его накормили.
«Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет... Он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали», – сказала она.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк
Беженка с Украины напала на сотрудницу отделения банка в польском Перемышле
В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy.pl, на кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом, после чего к нападавшей сзади подошла пожилая женщина и начала бить по злоумышленнице костылем, передает РИА «Новости». После этого охранник смог скрутить беженку.
Злоумышленницу передали в руки полиции. Как сообщает портал nowiny24.pl, у 26-летней украинки с собой имелись лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.
Ранее украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».
Серия взрывов произошла в горящем здании ТЦ «Мега Химки»
В Сети появились видеокадры серии взрывов в горящем здании торгового центра «Мега Химки»
В горящем здании торгового центра «Мега Химки» произошла серия взрывов, свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры.
Видео сильного взрыва с несколькими последовательными вспышками в горящем здании торгового центра «Мега Химки» опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».
В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался масштабный пожар.
Основной версией причины пожара в ТЦ «МЕГА Химки» назвали поджог
Экстренные службы назвали поджог вероятной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки»
|
|
Пожар мог вспыхнуть в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье из-за поджога, сообщили в экстренных службах.
По информации источника, поджог является основной версией первопричины пожара, передает РИА «Новости».
Между тем в качестве другой причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание. Так как пожар сразу распространился на большую площадь, причиной быстрого распространения огня другие источники в экстренных службах называют взрыв, передает ТАСС.
При этом само тушение здания осложняется конструктивными особенностями строения. Более того, после обрушения кровли к огню мгновенно поступил кислород, что привело к образованию сильных конвективных потоков и распространению по всему остальному зданию.
После тушения будет проведена пожарно-техническая экспертиза для определения точных причин.
В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался
масштабный пожар. Позже в горящем здании ТЦ «Мега Химки» произошло
обрушение конструкций.
Позднее пожар охватил все здание на площади 18 тыс. кв. метров.
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил о службе в ЧВК «Вагнер»
|
|
Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании Ленинским райсудом Ростова-на-Дону меры пресечения подозреваемый Николин на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК «Вагнер», ответил: «Да». Потом, замявшись, добавил: «Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?», передает РИА «Новости».
Как рассказал следователь, мужчина, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, ранее дал признательные показания.
Как сообщил сам Николин, стрелял он в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним «укропы», а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Власти Новошахтинска призвали граждан покинуть улицы. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Масштабный пожар начался в здании ТЦ «Мега Химки»
В ГУ МЧС по Московской области сообщили о пожаре в здании ТЦ «Мега Химки»
Пожар начался в здании торгового центра «Мега Химки», сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
Сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 5.59, передает ТАСС.
Напомним, в конце ноября пожар в Москве произошел в ТЦ «Елоховский пассаж».