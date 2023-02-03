В Британии не исключили передачу Украине истребителей

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3 февраля, пятница | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
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Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе.
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Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счет. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат.
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Они мечтают свою историю поскорей забыть, с ней расстаться, построить новую утопию, а точнее – умозрительную конструкцию, отталкиваясь от прошлого, стирая память. Для них история – это насилие, сплошная травма.
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Британии не исключили передачу Украине истребителей
Премьер-министр Британии Сунак допустил передачу Киеву истребителей
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Лондон может передать Украине истребители, однако необходима длительная подготовка пилотов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения», – отметил он в интервью телеканалу Talk TV, передает РИА «Новости».
Сунак добавил, что гордится тем, что за 100 дней пребывания на посту премьера страны стратегия Лондона по оказанию военной помощи Украине изменилась и стала более активной, отметив, что Британия стала первой страной, которая решила отправить Киеву боевые танки.
Ранее глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что правительство Британии еще не приняло окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители.
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
В Британии ужаснулись результатом сравнения своей экономики с российской
Британский политик Ривс: Экономическая ситуация в Британии хуже, чем у находящейся под санкциями России
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Прогноз МВФ по британской экономике на 2023 год оказался самым худшим из ведущих западных стран, сообщают СМИ Великобритании.
В сюжете телеканала Channel 4 сообщается, что британская экономическая политика сейчас «не совсем попадает в цель». Отмечается, что жизнь британским гражданам осложняют высокие счета за электроэнергию и продукты. Кроме того, экономика страдает от нехватки рабочих рук, растут ипотечные кредиты и налоги. В результате «прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», находящейся под санкционным давлением, сообщают авторы сюжета.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства упадет более чем на полпроцента. Страна, как ожидают эксперты, станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь «море последствий», передает РИА «Новости».
Как подчеркнула «теневой» канцлер казначейства Рейчел Ривс, пока мир развивается, «Британия катится вниз». «У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что энергосистема Британии тяжело переживает кризис.
Советник Пушилина заявил о спешном стягивании резервов ВСУ под Артемовск
Советник врио главы ДНР Кимаковский: Киев спешно стягивает допрезервы под Артемовск
С вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Со ссылкой на разведданные он сообщил, что в Киеве «идет борьба»: отводить войска из Артемовска или нет.
Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские силы продолжают наступление и уже близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. «Мы приближаемся к оперативному окружению города», – пояснил советник врио главы ДНР.
Он добавил, что российская артиллерия полностью контролирует все подходы к городу.
Кимаковский отметил, что решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, которая сейчас находится под постоянным огневым контролем российских сил. Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение, пояснил советник врио главы ДНР, добавив, что это позволит закрыть противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов.
Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем сообщалось накануне, приближает момент полного окружения Артемовска, отметил Кимаковский.
Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские Вооруженные силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.
Как сообщал Bloomberg, Запад советует Киеву сдать Артемовск.
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В России оценили заявления об изменении стратегии США по Украине
Политолог Дробницкий: США хотят применить к Украине иракскую стратегию
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Заявление Брэндса – это признание того, что США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее американский профессор Хэл Брэндс заявил, что США решили добиться дипломатического решения украинского конфликта с помощью стратегии «эскалации ради деэскалации» и готовятся вооружить ВСУ самым современным оружием.
«Слова профессора Хэла Брэндса о стратегии «эскалация ради деэскалации» – это попытка описать сложными словами простую вещь: США ведут с Россией непрямую войну с использованием стратегии постепенной эскалации и с применением санкций», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что эта стратегия разрабатывалась в Америке после вторжения в Ирак в 2003 году под предлогом помощи «свободолюбивому народу Ирака» и заключалась в постепенной накачке страны оружием «с целью привыкания ко все большей эскалации».
По мнению Дробницкого, конфликт на Украине может дойти до той стадии, когда США используют свои авианосцы и ядерное оружие, после чего Вашингтон станет главным военным участником конфликта. «Сегодня это частично уже происходит. Именно поэтому мы слышим термины «эскалация ради деэскалации» или «война для мира». Политики вынуждены оправдываться перед обычными американцами, чтобы не вызвать у них негодование», – пояснил Дробницкий.
Однако эскалацию со стороны США возможно прекратить, «если Россия сама начнет использовать методы Вашингтона», то есть будет создавать американцам непрямые угрозы различными способами. «Заявления западных философов и политических деятелей о необходимости независимой Украины на самом деле означают следующее: страна должна стать подконтрольной Вашингтону. Для коллективного Запада Украина останется плацдармом для непрямой войны с Россией», – добавил Дробницкий.
Политолог убежден, что договориться о нейтральном статусе Украины можно только в случае честной политики Запада, «а при нынешних раскладах Украина может стать подлинно независимой только будучи железобетонно демилитаризованной».
Накануне профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс выразил уверенность в том, что США обновляют свою стратегию в украинском конфликте. По его словам, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой, а президент США Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму. Кроме того, США и их союзники стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками, и теперь Вашингтон может перейти к поставкам дальнобойных ракет и самолетов, чтобы, как полагает Брэндс, добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».
Термин «эскалации для деэскалации» распространил в начале нулевых эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков, который был участником советско-американских переговоров по контролю над вооружениями в 1980-х – начале 1990-х годов.
Два года назад в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот». Он напомнил, что термин и опубликованная в 2014 году статья, в которой он содержался, «вызвала бурный интерес в штаб-квартире НАТО», «а с 2017 года, уже при администрации Трампа, он был подхвачен и реинтерпретирован для оправдания определенных ядерных программ, таких как начавшееся несколько месяцев назад развертывание боеприпасов малой мощности на баллистических ракетах подводных лодок».
В марте прошлого года, спустя несколько дней после начала спецоперации (СВО) на Украине, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», «как это пытаются нам вменять западные аналитики». «Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали», – сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что сначала такие заявления сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, после заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе торжеств по случаю годовщины победы в Сталинградской битве прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.
«Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Киев с момента СВО требует от стран Запада различные вооружения. Сейчас там говорят не только о желании получить современные истребители, дальнобойные ракеты и корабли с подводными лодками, но и о ядерном оружии – накануне об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, которая в 1994 году подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму). Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», – заявил Макеев в интервью Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента).
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Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Решение поставить танки Украине ставит крест на карьере Шольца
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Решением поставлять Украине танки канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что большинство жителей Германии пришло в ужас из-за решения Шольца о поставках танков. Он отметил, что немцы «имеют опыт и знают свою историю». По его словам, в ФРГ знают, что Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно, передает РИА «Новости».
Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, стали трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов предотвращения новых подобных конфликтов с Москвой, отметил Макгрегор.
Он признался, что не может представить, чтобы канцлеры Гельмут Коль или Гельмут Шмидт «встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей».
«Шольц не протянет долго», – резюмировал Макгрегор.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, немецкие танки ждет та же участь, что и 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», подчеркивал Володин.
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Шольц известен способностью менять свою позицию.
Глава ЦРУ назвал «критический» период в конфликте на Украине
Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода «критическими» в конфликте на Украине
Следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По мнению директора ЦРУ, Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
По словам Бернса, Вашингтон не считает, что Москва «серьезно настроена на переговоры по урегулированию», передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщил, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут).
В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Советник врио главы ДНР Кимаковский: В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в этом районе российские военные ведут контрнаступление, в ходе которого были уничтожены порядка 50 украинских военных, а также несколько бронемашин западного производства. Он отметил, что бойцы не только держат оборону, но уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
Украинские националисты отступают, бросают пленных и убитых, сказал советник врио главы ДНР.
По его словам, в плен захвачены украинские военные, которые проходили подготовку во Львове, их обучали грузинские и французские инструкторы.
Также Кимаковский сообщил, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут).
ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
Кадыров: Бойцы «Ахмата» отрепетировали уничтожение танков Leopard и Abrams
Бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации «генеральную репетицию» уничтожения «хваленых» танков Leopard и Abrams, которые Запад решил поставлять вооруженным силам Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике МТ-ЛБ иностранного производства.
По словам Кадырова, техника НАТО «горит очень красиво». «Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку», – подчеркнул он, добавив, что российские военные «в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев».
На каждый «Абрамс» и «Леопард», продолжил Кадыров, найдется свой российский «Корнет». Он отметил, что это дорого обойдется Западу в финансовом плане.
Накануне президент Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.
Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
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Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.
«Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.
«Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.
«Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.
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В Крыму национализировали около 500 объектов имущества украинских олигархов
Имущество олигархов Ахметова и Коломойского национализировали в Крыму
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Госсовет Крыма национализировал имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому и другим – всего около 500 объектов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
В перечень включены объекты, относящиеся к разным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Национализированы земельные участки, пансионаты, здания, принадлежащие украинским предприятиям, которыми владеют Ахметов и Коломойский.
Также власти национализировали активы украинских политиков и бизнесменов Арсения Яценюка (кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте), Сергея Таруты (Альминский завод строительных материалов), Нестора Шуфрича, гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла «Елена» в Ялте).
По словам Константинова, национализированы активы 12 украинских банков, киевского ФК «Динамо», Камыш-бурунский железорудный комбинат, Завод холодильного оборудования в Красноперекопске.
Все эти предприятия будут работать в российском законодательном поле. При этом часть прибыли будет направляться на поддержку спецоперации.
Напомним, в ноябре власти Крыма также национализировали имущество украинских бизнесменов, в частности судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».
В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием
SCMP: Накачка Киева западным оружием обернется бесконечным циклом насилия и кровопролития
Поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, пишет журналист Мариам Шах в статье для китайского издания South China Morning Post.
Шах отметила, что уже существует достаточно доказательств того, что западное оружие с Украины переправляется на черные рынки и расползается по всему миру, становясь причиной новой гонки вооружений, передает РИА «Новости».
Политика накачивания Украины оружием, по словам автора статьи, повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения, станет причиной затяжного конфликта в Сирии, Афганистане и Ливии.
С начала конфликта на Украине Запад направил Киеву вооружений на миллиарды долларов, и всем следует осознавать серьезность этой нисходящей спирали, пишет Шах. Запад, поставляя Киеву оружие, ведет опосредованную войну с Россией на украинской земле, заключила автор статьи.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
Медведев рассказал, как Запад добьет экономику Украины
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Экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», а США в роли зловещего врача-убийцы готовится умертвить ее окончательно, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он отметил, что уничтожение экономики Украины признают западные страны, несмотря на заверения Европы в «выздоровлении и вечной любви».
Медведев привел медицинские данные банка Goldman Sachs, согласно которым Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей около 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. Также у киевского режима больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 трлн долларов, включая 63% месторождений угля и 42% – металлов.
Кроме того, на Украине зафиксировано резкое падение урожая. Сбор урожая пшеницы снизился до 19,4 млн тонн в 2022 году (против 32,5 млн в 2021 году). Сборы кукурузы снижены до 18,4 млн тонн (против 35,1 млн в 2021 году).
При этом ВВП Украины сократился на 35–36%, а общие потери от столкновения с Россией достигли 830–850 млрд долларов (в 2021 году ВВП страны составлял 200 млрд долларов). Медведев заметил, что это рекордное падение вынуждено было признать даже украинское министерство экономики как наихудший результат в истории страны.
Зампред Совбеза добавил, что в дальнейшем Украину ожидает окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица.
Медведев отметил, что «добрый Запад при этом всегда подкинет деньжат», чтобы «не дать опухнуть от голода всем казнокрадам, которые делят западное бабло».
«Чем больше поддержка, тем больше украдут безумный клоун и другие паразиты, больные открытой формой клептомании», – подчеркнул он.
В заключение зампред добавил, что западные покровители не собираются позднее восстанавливать экономику, напротив, у «Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран».
«Не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца», – сказал он.
По мнению Медведева, Украине «ампутируют промышленность и аграрный сектор», затем произойдет паралич экономики в целом, а после – «органическая гибель остатков самой страны».
Зампред полагает, что смерть бывшего государства будет сопровождаться «безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков».
Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск
Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск и копить силы на весну
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут), пишет Bloomberg со ссылкой на представителей властей США и европейских стран.
Источники Bloomberg считают, что ВСУ, скорее всего, смогут, переместившись к западу, создать новую линию обороны и предотвратить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск, передает ТАСС.
При этом агентство указывает, что переданных Украине вооружений недостаточно, чтобы развернуть крупное наступление. Однако, получив новую бронетехнику, украинские военные могут попытаться контратаковать на юге с целью перерезать сухопутную дорогу в Крым, пишет Bloomberg.
При этом источники считают, что конфликт на Украине может затянуться как минимум до 2024 года.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему ждет «решающего наступления» России на Украине.
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