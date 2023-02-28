В США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска

CNN: Спасая Украину, Запад способствует ее разрушению

Единственный способ закончить конфликт на Украине – мирные переговоры. Однако Запад до сих пор пребывает в надеждах о военном поражении России. Об этом в своей статье для издания CNN пишет политический аналитик Фарид Закария.

Конфликт на Украине зашел в тупик: ни одна из сторон не может организовать масштабные наступательные действия, говорится в материале CNN. Отмечается, что ситуация на фронте не менялась кардинальным образом последние три месяца.

По мнению автора, России удалось достигнуть существенных успехов в вопросе удержания территорий. Уточняется, что Москва в рекордные сроки стабилизировала экономику, сохранив партнерство с такими странами, как Индия и Китай. По прогнозам МВФ, в текущем году экономика России будет чувствовать себя лучше, чем экономики Германии и Британии. В результате санкции Запада оказались бессмысленными: Россия до сих пор имеет доступ к товарам, которых коснулись ограничения, прибегая к импорту из государств-союзников.

В краткосрочной перспективе у США и стран НАТО имеется лишь один выход – регулярное наращивание поставок военной помощи для ВСУ. Тем не менее трудности с передачей техники наблюдаются уже не первый месяц, что делает невозможной победу ВСУ в стиле «Второй мировой войны». Подчеркивается, что идея разгрома России на поле боя не оправдала себя.

Единственный путь разрешения кризиса – мирные переговоры, отмечает издание. Компромисс может быть достигнут лишь в том случае, если Украина согласится на гарантии безопасности от НАТО, которые не будут распространяться на территории, находящиеся под контролем России.

«Этот компромисс – оставление Крыма и части Донбасса в обмен на де-факто членство в НАТО и ЕС – можно преподнести украинцам в качестве победы. Подобное решение может быть приемлемым и для России, поскольку Москва заявляет, что борьба идет лишь за некоторые русскоязычные части Украины», – пишет автор, предлагая провести референдумы на «спорных территориях» под контролем международных наблюдателей.

Автор указывает, что «истинная цель населения Украины – почувствовать себя частью коллективного Запада», соответственно, акцент должен строиться на включении Украины в «демократическую семью», а не на возвращении Крыма или Донбасса.

Отмечается, что Украина должна отказаться от надежд на «тотальную победу». По большинству важнейших показателей (численность населения; площадь территории; ВВП) Москва опережает Киев. Подчеркивается, что русские обладают невероятной способностью «приспосабливания к военному бремени». «Если война затянется на годы, можем ли мы позволить уничтожить Украину, чтобы ее спасти?» – резюмирует автор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не наблюдает каких-либо сигналов со стороны Киева о готовности к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Москва ни в коем случае не поступится в вопросе о статусе новых регионов России.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому приступить к началу диалога с Россией, пишет издание РБК.

С предложениями по мирному урегулированию конфликта выступал и Китай. Однако Вашингтон не готов перейти к переговорам с РФ, считает американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Штаты не могут допустить участия КНР в качестве посредника в рамках преодоления кризиса.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО).

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