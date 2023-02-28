МВД предложило единый срок пребывания иностранцев в России

МВД предложило ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России – 90 дней за год

МВД предлагает ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России, который будет ограничен 90 днями в течение года, сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МВД, проект ФЗ «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в России иностранных граждан и лиц без гражданства» предполагает установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории России – 90 суток в пределах календарного года, передает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается ввести три миграционных режима: долгосрочное пребывание, краткосрочное пребывание и постоянное проживание. Долгосрочное подразумевает более 90 дней в течение года без получения права на постоянное (бессрочное) проживание.

В МВД добавили, что для иностранцев с правом на долгосрочное пребывание (к ним относятся иностранные студенты и трудовые мигранты) срок пребывания будет определяться «в зависимости от оснований получения такого права».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия начала наводить порядок в миграционной политике.