Число пострадавших в ДТП под Новгородом возросло до 12

Оператор трассы: Число пострадавших в ДТП под Новгородом выросло до 12

Количество пострадавших в воскресенье в массовой аварии из 32 автомобилей на федеральной трассе М-11 в Новгородской области выросло до 12, один человек погиб, сообщили в пресс-службе компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы).

Как сообщил источник ТАСС, в результате ДТП один человек погиб, 12 пострадали.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области, на автомобильной дороге М-11 «Нева» в Маловишерском районе произошло столкновение не менее 25 автомобилей. ДТП спровоцировало столкновение двух грузовых автомобилей, передает РИА «Новости».

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области. Трасса перекрыта в сторону Москвы, движение временно организовано по автодороге М-10.