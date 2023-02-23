Активисты Бессмертного полка приняли участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества

Церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, посвященные Дню защитника Отечества, начали проводиться в разных городах России еще вчера и продолжились сегодня. В мероприятиях принимали участие активисты Бессмертного полка.

Так, 23 февраля президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. Глава государства участвовал в церемонии вместе с ветеранами боевых действий и представителями общественных организаций.

Бессмертный полк России на мероприятии представила руководитель регионального исполкома гражданско-патриотического движения в Смоленской области Дарья Александрова.

«Я горжусь, что мне оказана высокая честь в участии в церемонии. Это место является главным символом почитания подвига наших защитников, поэтому быть в такой праздник рядом с достойными людьми, представителями патриотических организаций и первыми лицами нашей великой страны – для меня это почетно, ответственно и значимо», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В праздничных мероприятиях по всей России также участвовали активисты Бессмертного полка. Например, руководитель регионального штаба Бессмертного полка России в Пензенской области Олег Шибаев вместе с школьниками отправился на кладбище в Ахунах, где находится братская могила и мемориал воинам, погибшим в госпиталях во время Великой Отечественной войны.

Активисты Бессмертного полка России в Ленинградской области также посетили кладбище, где покоятся несколько героев – участников боев за Ладогу – и медработники, погибшие при налете фашистской авиации.

К приуроченным к Дню защитника отечества мероприятиям, посвященным сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, стараются привлекать подрастающее поколение.

Региональное отделение Бессмертного полка России в Чувашской Республике провело исторический квиз «По следам солдата». Игра коснулась четырех направлений: основные даты и события Великой Отечественной войны, герои-партизаны, Герои Советского союза, исторические объекты и памятники. Организаторы уверены, что нестандартный формат изучения истории в форме квизов, викторин и игр дает участникам возможность изучать историю интересно и эффективно.

Руководитель регионального штаба Бессмертного полка России в Саратовской области Андрей Малышев также провел в нескольких школах встречи. Они были посвящены современным защитникам отечества – участникам специальной военной операции на территории Украины.

В Дагестане региональным Министерством по делам молодежи совместно с отделением Бессмертного полка России в Республике Дагестан также был организован флешмоб в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества: более тысячи молодых людей приняли участие в акции «Za наших», в ходе которой был развернут огромный государственный флаг России.

По всей стране состоялись и еще пройдут этим праздничным вечером торжественные концерты, посвященные Дню защитника Отечества.