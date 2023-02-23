Политолог указал на успокоительный эффект президентского послания

Политолог Корякин: Путин комплексно ответил на все вопросы общества

Перед посланием президента в медиасреде активно распространялись слухи о грядущей эскалации. Но своей искренностью и эмоциональностью Владимир Путин успокоил население, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

«Путин говорил достаточно эмоционально и, как мне кажется, это объясняет высокие показатели поддержки послания президента среди населения. Даже через телетрансляцию была видна искренность главы государства», – сказал Станислав Корякин, член Экспертного совета Союза российских городов и Комитета по политическим технологиям РАСО.

«Важно еще и то, что в обществе был сформирован запрос на четкое обозначение позиции страны и президента в сложившейся общемировой ситуации. И своим посланием Владимир Путин ответил на многие вопросы, которые волновали наших сограждан. В комплексе это прозвучало впервые», – продолжил собеседник.

«Россиянам также важно было понять, каким глава государства видит будущее страны. И две трети своей речи он посвятил вектору развития – затронуты аспекты бизнеса, экономики, реформы образования и прочего», – акцентирует политконсультант.

«Кроме того, перед посланием в медиа наблюдалось нагнетание – мол, мы услышим о мощной эскалации. Но этого не произошло. Речь была системной и обозначила позицию страны, пусть и не всегда удобную. Более того, Путин вновь акцентировал внимание на том, что Россия предпринимала неоднократные попытки избежать эскалации, но нас вынудили на силовой ответ», – подчеркнул Корякин.

«После выходных станут поступать развернутые материалы от поллстеров, медиаизмерителей и экспертов по общественному мнению. Самые оперативные социологи уже сообщили – 88% считают, что Путин четко обозначил свою позицию», – добавляет в свою очередь Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

«Ждем теперь более конкретных, содержательных цифр и качественных интерпретаций от экспертов-политологов. По всей видимости, это будет одной из базовых тем для работы аппарата власти на следующей неделе», – полагает эксперт.

«Ну и, конечно, стоит подождать поручений президента по итогам послания. Это как раз самый точный, документально и административно оформленный механизм определения приоритетов власти», – заключил Чеснаков.

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди граждан по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно данным, опубликованным на сайте, респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.

Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.

Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».

На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.

Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.

Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.

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