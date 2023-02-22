Эксперты расшифровали послание Путина

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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Мирный план Китая по Украине

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    Эксперты расшифровали послание Путина

    «Главное, что вынес Запад из слов Путина, – мы никогда не отступимся от своих целей», – считают эксперты
    		   22 февраля 2023, 19:20
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    Россия, несмотря на санкционное давление Запада после начала СВО, сумела сохранить свою экономику, реализует и расширяет социальные программы, оказывает поддержку бизнесу, наметила реформу образования. Эти и другие прозвучавшие в послании президента Федеральному Собранию тезисы оказались полностью созвучны запросам и ожиданиям россиян.

    «Это послание было не только для Федерального Собрания, но и для граждан всей страны, да и для всего мира. Интересно соотношение темы СВО и темы стабильности обычной жизни, в которой мы живем. Причем социальный блок занял большую половину выступления президента», – сказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. Она выступила в роли модератора круглого стола на тему: «Осмысляя послание президента: ключевые направления развития страны».

    Речь президента была созвучна запросам общества, которое находится в поиске «новой стабильности и точек развития», считает руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. При этом 68% россиян поддерживают проведение СВО и 75% положительно относятся к воссоединению исторических территорий с Россией. 

    Социологи фиксируют усиление консолидации вокруг лидера: Владимиру Путину доверяют 78% россиян, 75% одобряют его деятельность, а 73% считают, что президент действует в интересах большинства. Легитимность системы также высока: 63% одобряют деятельность губернаторов, 49% – правительства и 48% – Госдумы. Растет и гражданский активизм: 55% граждан помогают новым регионам и участникам СВО, а 80% готовы помогать в будущем.

    При этом до послания социологам удалось выявить основные проблемы, которые интересуют граждан. «Первое – каковы среднесрочные перспективы? Насколько устойчивы существующие тренды? Как преодолеть существующие расколы? Восприятие СВО дифференцировано. Есть молодежные группы, которые воспринимают по-своему, есть территориальные группы. Насколько эти расколы значимы и как преодолевать их?» – рассказал социолог.

    Что касается запросов общества, то они выглядят следующим образом: реализация национальных интересов, повышение эффективности власти и реализуемой политики (экономической, социальной), а также повышение респонсивности системы – население ждет ответа на вопрос, как система будет адаптироваться к новым вызовам, сказал Мамонов. При этом 54% граждан скорее согласны с тем, что у высшего руководства страны есть долгосрочная стратегия развития общества.

    «Самое главное, что прозвучало в послании, – консолидация общества вокруг поддержки наших парней, которые находятся на передовой. Это тема единения. Больше миллиона человек со всей страны активно помогают нашим ребятам – это всегда вызывает очень большую эмоцию», – сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, который подключился к дискуссии по видеосвязи с площадки митинг-концерта в «Лужниках».

    По его словам, более 90% парней, которые участвовали в СВО, хотят вернуться обратно к своим однополчанам. «Они не могут их бросить и оставить там. Но придет тот день, когда они все вернутся, и потребуется развитая инфраструктура, которая примет их. Это покажет, что их действительно ждали», – считает Кузнецов.

    Он также выделил несколько проблем, которые в контексте послания президента решает ОНФ. Главная среди них – отсутствие автоматизма в получении добровольцами статуса участника боевых действий. В этой связи решение президента создать специальной фонд для помощи и сопровождения участников СВО Кузнецов считает крайне актуальным.

    В целом открытие и работа фонда находятся под строгим контролем президента. «Создание фонда позволит упорядочить и систематизировать эту работу, в том числе сняв часть нагрузки с глав регионов. Вместе с тем президент особо подчеркнул, что создание фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти», – сказал политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

    Он отметил часть президентского послания со словами о том, что всем участникам СВО, а также их родственникам, гарантирована всесторонняя поддержка со стороны государства. «Президент дал четкий сигнал, что не допустит любых нарушений их прав, фактически взяв этот вопрос под свой личный контроль», – добавил эксперт.

    Кроме того, указал политолог, президент напомнил о причинах начала СВО и обобщил их специально для тех, у кого слабая память. Асафов подчеркнул, что Россия стремилась избежать конфликта, но Минские соглашения оказались уловкой, а Вашингтон отказался давать Москве гарантии безопасности.

    «Главное, что вынес Запад из слов Путина, – мы никогда не отступимся от своих целей»,

    – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Политолог напомнил, что в этот день в 1700 году началась Северная война, которая длилась 21 год. В ходе тех событий были и проблемы, и поражения, но война закончилась триумфом России. «Если мотыжить свой участок – значит и результат будет достойным. Об этом и говорил нам президент. На Западе удивлены тем, что санкции не разорвали экономику России в клочья. До СВО Россия была на 11-м месте по ВВП, а по итогам прошлого года перешла на 9-е», – отметил Данилин.

    По его словам, уверенные действия России вызывают негодование у западных политиков. Например, президент США Джо Байден из-за послания Путина начал суетиться. С одобрения Москвы он сперва приехал в Киев (вместо Огайо, эпицентра экокатастрофы в США), где провел будто бы прощальную встречу с Владимиром Зеленским. Затем Байдену пришлось переносить свою речь в Варшаве, потому что к посланию Путина было приковано мировое внимание.

    Эксперт рассказал об удивлении на Западе тому, что их прогнозы по поводу России не сбываются. «Уверенные действия России вызывают буквально ненависть западных политиков, которые говорят о том, что Россию необходимо расчленить, унизить и так далее. Заметьте, насколько это не соотносится с заявлениями Байдена о том, что они не ведут войну против всей России и россиян», – сказал политолог.

    «Самая важная часть послания была в тот момент, когда президент обратился к каждому гражданину России с благодарностью. Это благодарность всему русскому народу за правильное восприятие СВО, которая стала народным делом», – считает первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

    Другой важный момент касается помощи, социальных гарантий для военнослужащих, мобилизованных и их семей. «Эта работа уже идет, и правильно, что президент озвучил конкретные меры. Это сигнал всей стране, что мы идем правильным путем», – сказал депутат. Также Гусев приветствовал слова президента о поддержке бизнеса. По его словам, в условиях рекордных санкций против России «только малый и средний бизнес нас накормит, напоит и оденет».

    «Это послание – оно про будущее.

    Важно, что глава государства выставил приоритеты и четко обозначил ключевые направления. Это поступательная программа действий. Не может система жить без взгляда вперед, без инвестирования в долгосрочную цель», – заявил член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров.

    Он особо отметил слова президента по поводу реформы высшего образования. И приветствовал то, что во главе угла госполитики находятся детство и молодежь. Также обозначена системная работа с будущим страны, в том числе речь идет о подготовке кадров среднего и профобразования.

    «Мы живем в быстро меняющемся обществе, нам нужно быстро добиваться серьезных результатов, при этом сейчас находясь в определенной изоляции. Синтез лучших советских практик с наработками, которые есть в российском образовании сейчас, явно может нам дать результат в достижении больших целей за довольно короткий период времени», – подытожил Майоров.
     
     
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