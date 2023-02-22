Эксперты расшифровали послание Путина

Россия, несмотря на санкционное давление Запада после начала СВО, сумела сохранить свою экономику, реализует и расширяет социальные программы, оказывает поддержку бизнесу, наметила реформу образования. Эти и другие прозвучавшие в послании президента Федеральному Собранию тезисы оказались полностью созвучны запросам и ожиданиям россиян.

«Это послание было не только для Федерального Собрания, но и для граждан всей страны, да и для всего мира. Интересно соотношение темы СВО и темы стабильности обычной жизни, в которой мы живем. Причем социальный блок занял большую половину выступления президента», – сказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. Она выступила в роли модератора круглого стола на тему: «Осмысляя послание президента: ключевые направления развития страны».

Речь президента была созвучна запросам общества, которое находится в поиске «новой стабильности и точек развития», считает руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. При этом 68% россиян поддерживают проведение СВО и 75% положительно относятся к воссоединению исторических территорий с Россией.

Социологи фиксируют усиление консолидации вокруг лидера: Владимиру Путину доверяют 78% россиян, 75% одобряют его деятельность, а 73% считают, что президент действует в интересах большинства. Легитимность системы также высока: 63% одобряют деятельность губернаторов, 49% – правительства и 48% – Госдумы. Растет и гражданский активизм: 55% граждан помогают новым регионам и участникам СВО, а 80% готовы помогать в будущем.

При этом до послания социологам удалось выявить основные проблемы, которые интересуют граждан. «Первое – каковы среднесрочные перспективы? Насколько устойчивы существующие тренды? Как преодолеть существующие расколы? Восприятие СВО дифференцировано. Есть молодежные группы, которые воспринимают по-своему, есть территориальные группы. Насколько эти расколы значимы и как преодолевать их?» – рассказал социолог.

Что касается запросов общества, то они выглядят следующим образом: реализация национальных интересов, повышение эффективности власти и реализуемой политики (экономической, социальной), а также повышение респонсивности системы – население ждет ответа на вопрос, как система будет адаптироваться к новым вызовам, сказал Мамонов. При этом 54% граждан скорее согласны с тем, что у высшего руководства страны есть долгосрочная стратегия развития общества.

«Самое главное, что прозвучало в послании, – консолидация общества вокруг поддержки наших парней, которые находятся на передовой. Это тема единения. Больше миллиона человек со всей страны активно помогают нашим ребятам – это всегда вызывает очень большую эмоцию», – сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, который подключился к дискуссии по видеосвязи с площадки митинг-концерта в «Лужниках».

По его словам, более 90% парней, которые участвовали в СВО, хотят вернуться обратно к своим однополчанам. «Они не могут их бросить и оставить там. Но придет тот день, когда они все вернутся, и потребуется развитая инфраструктура, которая примет их. Это покажет, что их действительно ждали», – считает Кузнецов.

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Он также выделил несколько проблем, которые в контексте послания президента решает ОНФ. Главная среди них – отсутствие автоматизма в получении добровольцами статуса участника боевых действий. В этой связи решение президента создать специальной фонд для помощи и сопровождения участников СВО Кузнецов считает крайне актуальным.

В целом открытие и работа фонда находятся под строгим контролем президента. «Создание фонда позволит упорядочить и систематизировать эту работу, в том числе сняв часть нагрузки с глав регионов. Вместе с тем президент особо подчеркнул, что создание фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти», – сказал политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Он отметил часть президентского послания со словами о том, что всем участникам СВО, а также их родственникам, гарантирована всесторонняя поддержка со стороны государства. «Президент дал четкий сигнал, что не допустит любых нарушений их прав, фактически взяв этот вопрос под свой личный контроль», – добавил эксперт.

Кроме того, указал политолог, президент напомнил о причинах начала СВО и обобщил их специально для тех, у кого слабая память. Асафов подчеркнул, что Россия стремилась избежать конфликта, но Минские соглашения оказались уловкой, а Вашингтон отказался давать Москве гарантии безопасности.

«Главное, что вынес Запад из слов Путина, – мы никогда не отступимся от своих целей»,

– считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Политолог напомнил, что в этот день в 1700 году началась Северная война, которая длилась 21 год. В ходе тех событий были и проблемы, и поражения, но война закончилась триумфом России. «Если мотыжить свой участок – значит и результат будет достойным. Об этом и говорил нам президент. На Западе удивлены тем, что санкции не разорвали экономику России в клочья. До СВО Россия была на 11-м месте по ВВП, а по итогам прошлого года перешла на 9-е», – отметил Данилин.

По его словам, уверенные действия России вызывают негодование у западных политиков. Например, президент США Джо Байден из-за послания Путина начал суетиться. С одобрения Москвы он сперва приехал в Киев (вместо Огайо, эпицентра экокатастрофы в США), где провел будто бы прощальную встречу с Владимиром Зеленским. Затем Байдену пришлось переносить свою речь в Варшаве, потому что к посланию Путина было приковано мировое внимание.

Эксперт рассказал об удивлении на Западе тому, что их прогнозы по поводу России не сбываются. «Уверенные действия России вызывают буквально ненависть западных политиков, которые говорят о том, что Россию необходимо расчленить, унизить и так далее. Заметьте, насколько это не соотносится с заявлениями Байдена о том, что они не ведут войну против всей России и россиян», – сказал политолог.

«Самая важная часть послания была в тот момент, когда президент обратился к каждому гражданину России с благодарностью. Это благодарность всему русскому народу за правильное восприятие СВО, которая стала народным делом», – считает первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Другой важный момент касается помощи, социальных гарантий для военнослужащих, мобилизованных и их семей. «Эта работа уже идет, и правильно, что президент озвучил конкретные меры. Это сигнал всей стране, что мы идем правильным путем», – сказал депутат. Также Гусев приветствовал слова президента о поддержке бизнеса. По его словам, в условиях рекордных санкций против России «только малый и средний бизнес нас накормит, напоит и оденет».

«Это послание – оно про будущее.

Важно, что глава государства выставил приоритеты и четко обозначил ключевые направления. Это поступательная программа действий. Не может система жить без взгляда вперед, без инвестирования в долгосрочную цель», – заявил член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров.

Он особо отметил слова президента по поводу реформы высшего образования. И приветствовал то, что во главе угла госполитики находятся детство и молодежь. Также обозначена системная работа с будущим страны, в том числе речь идет о подготовке кадров среднего и профобразования.

«Мы живем в быстро меняющемся обществе, нам нужно быстро добиваться серьезных результатов, при этом сейчас находясь в определенной изоляции. Синтез лучших советских практик с наработками, которые есть в российском образовании сейчас, явно может нам дать результат в достижении больших целей за довольно короткий период времени», – подытожил Майоров.