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Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках»
Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа
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Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
«Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она.
Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она.
В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России, так как именно здесь проходят многие значимые мероприятия. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы».
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент.
Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.
Перед собравшимися исполнят патриотические песни и стихи Хабиб, Зара, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Марат Башаров, иеромонах Фотий, группы «После Zавтра» и «Пятеро». Планируются также выступления Андрея Соколова, Эдгарда и Аскольда Запашных, артистов из Донецкой и Луганской народных республик.
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Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
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Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».
Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.
С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.
Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке СНВ-3
Володин сообщил о внесении Путиным в Госдуму законопроекта о приостановке участия России в СНВ-3
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Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, по которому Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму внесен проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», передает ТАСС.
Как сообщил Володин, депутаты собираются рассмотреть законопроект в среду. Он заверил, что решение по документу будет принято «безотлагательно», после чего проект закона направят в Совет Федерации. Отмечается, что законопроект был направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне, передает РИА «Новости».
В свою очередь глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что сенаторы вслед за Госдумой также могут рассмотреть документ в среду, если тот поступит в верхнюю палату парламента. «Передадут – значит, рассмотрим», – ответил он на соответствующий вопрос. По словам сенатора, на среду «запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание». Он заявил, что в решении необходима «определенная оперативность», к которой в Совфеде готовы.
В законопроекте говорится, что решение о возобновлении действия СНВ-3 будет принимать глава государства. Указывается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3. Он подчеркнул при этом, что Москва «не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие».
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Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества
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Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».
Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.
Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.
«В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин.
Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства.
Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».
Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках».
Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»
«Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.
Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.
Вучич пожаловался на бескомпромиссность Путина и Байдена
Вучич посетовал на проблемы для Сербии из-за бескомпромиссности Путина и Байдена в ситуации вокруг Украины
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своих последних выступлениях продемонстрировали бескомпромиссность по поводу ситуации вокруг Украины, это усложнит положение Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.
На выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич заявил, что и Путин, и Байден «показали большую решимость»: Россия – «победить продолжателей нацистской идеологии», США – добиться, чтобы «победила свобода, демократия и цивилизованный мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Вучич считает, что «это вызовет дополнительные проблемы» для Сербии, так как страны Запада хотели бы «отнять у Путина из рук косовскую «карту». По словам Вучича, позиция Сербии «в отношении санкций» против Москвы «будет все тяжелее». При этом он заявил, что уже год слушает от оппонентов, как «завтра поддержит санкции», но все это время Сербия демонстрировала самостоятельность и независимость. Вучич надеется, что удастся сохранить эту политику.
Президент Сербии также рассказал, что его страна заказала в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильную систему радиоподавления «Репеллент», но не ясно, «как быть», из-за санкций возникли проблемы с доставкой. Он призвал развивать сербскую оборонную промышленность, в которую дополнительно к запланированному в бюджете намерены вложить 700 млн евро.
Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. Байден выступил с речью в ходе визита в Польшу.
Экономист: Выплата маткапитала в новых регионах России вернет местных жителей обратно
Экономист Лизан: Выплата маткапитала простимулирует рождаемость в новых регионах России
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Выплата маткапитала в новых регионах приведет к росту рождаемости, если отодвинуть линию фронта, восстановить экономику и разрешить покупать на полученные деньги вторичное жилье. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин рассказал о выплатах маткапитала семьям в новых регионах.
«В России и на Украине разные подходы к маткапиталу. Во-первых, принципиально разнятся размеры выплат: 580 тыс. рублей в России против 80 тысяч в рублевом эквиваленте на Украине. Теперь жители новых регионов будут иметь право на многократно большую выплату, и это очень хорошо», – рассказал эксперт в социальной сфере, экономист Иван Лизан.
«Кроме того, в России цель этого вида поддержки – повышение рождаемости и улучшение жилищных условий семьи. На Украине же маткапитал можно потратить на что угодно, поэтому деньги нецелевым образом часто использовали неблагополучные семьи. Они рожали детей одного за другим, а полученные деньги просто проедали», – напомнил собеседник.
«Проблемой здесь может быть ограничение использования маткапитала для покупки вторичного жилья. В новых регионах пока нет рынка первичного жилья. А например, в ДНР – 42 недостроя. Все будет зависеть от того, насколько быстро там запустится строительство и от того, можно ли будет тратить маткапитал на покупку квартир на вторичном рынке», – рассказал эксперт.
«Сейчас, насколько я знаю, в рамках программы льготной ипотеки для возведения жилья в новых регионах уже выделили две территории – в Мариуполе и в Новоазовском районе ДНР», – добавил он.
«В целом же маткапитал может простимулировать повышение рождаемости в новых регионах только в том случае, если выполнить другие важные условия: отодвинуть линию фронта, создать рабочие места, возвести инфраструктуру, восстановить экономику», – подчеркнул аналитик.
«Если все эти условия будут выполнены, то в новые регионы вернутся те местные жители, которые уехали в другие российские регионы, например, в Ростовскую область, но пока не купили своего жилья. Думаю, как минимум треть из них готовы переехать назад в Донбасс, в Запорожье или в Херсонскую область», – отметил собеседник.
«При этом я считаю, что уехавшие после начала СВО украинцы не вернутся. Они по большей части переехали в европейские страны и уже строят там жизнь. Уехавшие же на Украину не возвратятся по политическим причинам. К тому же там есть семьи, члены которых воевали против ВС РФ», – пояснил Лизан.
Во вторник президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию напомнил, что с 1 февраля маткапитал был проиндексирован на величину инфляции – на 11,9%, и что теперь на выплаты имеют право жители новых регионов. В этой связи он предложил распространить выплаты и на семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года – когда программа запустилась в России. «Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», – подчеркнул он.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что предложение президента финансово подкреплено имеющимися в бюджете средствами. «Это очень правильное и справедливое решение», – приводит ее слова РИА «Новости».
Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года. Размер маткапитала для семей с одним ребенком составляет около 587 тыс. рублей и почти 776 тыс. рублей – для родителей второго и последующего ребенка.
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Песков: У Путина нет планов встречаться с Байденом
Песков заявил об отсутствии у Путина планов по встрече с Байденом
Президент России Владимир Путин на данный момент не намеревается проводить встречу с американским коллегой Джозефом Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение [о приостановке участия России в СНВ-3] со стороны господина [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, первую реакцию со стороны господина [американского госсекретаря Энтони] Блинкена. Никаких контактов пока не планируется», – заявил Песков в ответ на вопрос, поступали ли от США запросы о контактах на уровне президентов, передает ТАСС.
Во вторник Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3.
Пушилин назвал указания Путина по поддержке военных ответом на запрос граждан
Пушилин назвал предложенные Путиным меры поддержки военных ответом на запрос граждан на социальную справедливость
Меры поддержки участников специальной военной операции России на Украине, предложенные президентом Владимиром Путиным, стали ответом на запрос граждан на социальную справедливость, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил «системный подход» по «закрытию потребностей» в отношении участников СВО. Как заявил глава ДНР, в республике понимают, как много трудностей есть у участников боевых действий с 2014 года. Власти ДНР обещали «занять активную позицию» в данном вопросе, поскольку у них «есть понимание, на что нужно точно обратить внимание», передает РИА «Новости».
Как заявил Пушилин, Путин определил вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания. В частности, это «касается и мер социальной поддержки разных слоев населения», в том числе молодых семей. Также для региона важна «поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала».
Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года. Также президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей.
Лидер партии «Новые люди» сделал вывод из послания Путина
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: Повестка России шире, чем повестка специальной военной операции
По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о том, что главным посылом речи стала повестка развития России.
По словам Нечаева, на этот раз особое внимание президент уделил развитию экономики и поддержке предпринимателей. Также лидер партии отметил, что слово «предприниматели» ранее не звучало в послании главы государства настолько часто, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Президент говорил о защите и обеспечению безопасности людей, занимающихся бизнесом в России, в частности о том, чтоб не было их несправедливого преследования. Мы привыкли слышать подобное на Петербургском международном экономическом форуме. Но то, что это прозвучало в послании Федеральному собранию, достаточно символично и важно», – подчеркнул лидер «Новых людей».
Кроме того, Нечаев заметил, что президент просигнализировал всем предпринимателям важный посыл – инвестируя в Россию, они получат поддержку и уважение.
«Президент готов поддерживать тех, кто инвестирует в Россию. Есть десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, которые строят свои компании здесь, на Родине, вкладывают сюда свою прибыль. Здесь живут их семьи и учатся их дети. Мы видим, что их влияние растет», – заключил политик.
Партия «Новые люди» уделяет большое внимание инициативам по развитию образовательных программ и работе с молодежью. Один из ключевых проектов партии – всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле».
Президент Владимир Путин на недавней встрече с Нечаевым поддержал предложения по дальнейшему масштабированию программы на территории России, в том числе в новых регионах.
Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы.
Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл.
Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ
Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности
России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости».
При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружением, отметил Песков.
По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Путин: Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации в мире
Путин отметил важное значение сотрудничества России и Китая для стабилизации международной обстановки
Сотрудничество России и Китая на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.
Российский президент добавил, что страны сотрудничают по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых ООН, Совет Безопасности, БРИКС, Шанхайская организация, передает РИА «Новости».
Путин выразил благодарность Китаю за совместную работу. Он подчеркнул, что международные отношения в мире сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, напротив, стали даже более острыми.
Президент добавил, что в России ожидают председателя КНР Си Цзиньпина.
В свою очередь Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации, при этом двусторонние отношения не подвержены давлению третьих сторон.
Ранее Путин на встрече заявил, что отношения России и Китая развиваются так, как было запланировано.
Песков не ответил на вопрос о посещении Путиным митинга-концерта в Лужниках
Песков: Кремль проинформирует, если Путин посетит митинг-концерт в Лужниках
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в Лужниках, который состоится в среду.
Песков пообещал, что Кремль проинформирует, если это произойдет, передает РИА «Новости».
За два с половиной часа до начала митинга-концерта станция метро «Спортивная» в Москве оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Внутри станции метро посреди зала также установлено оцепление из полицейских, регулировщики перенаправляют людей по разным выходам. Сама станция работает только на выход.
Оцепление установлено и на улице вдоль прохода на стадион «Лужники», в том числе присутствует конная полиция. На территорию стадиона нельзя проносить напитки и еду, на месте работают полевые кухни.
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в среду, 22 февраля, на московском стадионе «Лужники». Ожидается, что участие в нем примут до 200 тыс. человек.
Путин запланировал встречу с Ван И
Песков: Путин в среду встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Президент России Владимир Путин в среду встретится с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что встреча российского лидера с Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая, состоится в Кремле в среду, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что лидеры России и Китая поддерживают тесный диалог, дорожат отношениями продвинутого стратегического партнерства, подразумевающего регулярное общение.
Ранее в среду прошла встреча Ван И с главой МИД России Сергеем Лавровым, а днем ранее он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Китаист Алексей Маслов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Россия и Китай видят будущее мира в многополярности. Кроме того, у стран огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов, сказал он.
Песков: Выступление Путина с посланием привлекает внимание мировой общественности
Выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию – событие, привлекающее внимание мировой и в первую очередь российской общественности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что у президента по понятным причинам нет возможности отслеживать все отклики на свое выступление, для этого у главы государства есть соответствующая служба в администрации.
«Естественно, не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться, но что-то сможет прочитать», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что количество приглашенных на состоявшееся накануне оглашение послания президента Владимира Путина и состав гостей мероприятия были продиктованы текущей ситуацией, в том числе вопросами эпидемиологической безопасности главы государства.