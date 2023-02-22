Пушилин назвал указания Путина по поддержке военных ответом на запрос граждан

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 03:57  |  vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

Американцы разозлились на Байдена за поездку в Киев вместо Огайо president.gov.ua
Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

Обсуждение: 10 комментариев
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пушилин назвал указания Путина по поддержке военных ответом на запрос граждан

    Пушилин назвал предложенные Путиным меры поддержки военных ответом на запрос граждан на социальную справедливость

    22 февраля 2023, 03:40

    Текст: Антон Антонов

    Меры поддержки участников специальной военной операции России на Украине, предложенные президентом Владимиром Путиным, стали ответом на запрос граждан на социальную справедливость, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин отметил «системный подход» по «закрытию потребностей» в отношении участников СВО. Как заявил глава ДНР, в республике понимают, как много трудностей есть у участников боевых действий с 2014 года. Власти ДНР обещали «занять активную позицию» в данном вопросе, поскольку у них «есть понимание, на что нужно точно обратить внимание», передает РИА «Новости».

    Как заявил Пушилин, Путин определил вектор развития тех направлений, которые находятся сегодня в центре внимания. В частности, это «касается и мер социальной поддержки разных слоев населения», в том числе молодых семей. Также для региона важна «поддержка социально-экономического развития, ориентирование бизнеса на инвестиции для развития промышленного потенциала».

    Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года. Также президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей.

    Путин приостановил участие России в ДСНВ
    		    21 февраля 2023, 13:46
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.

    Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.

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    Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
    Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
    		    21 февраля 2023, 17:07
    Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

    Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.

    По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».

    Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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    Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
    		    21 февраля 2023, 20:59
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.

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    Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
    		   21 февраля 2023, 17:43
    Фото: РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.

    Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».

    Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.

    В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые. 

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    Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
    Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
    		   21 февраля 2023, 13:44
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Елизавета Шишкова

    Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.

    «При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.

    Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.

    Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.

    Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.

    Коментарии (13)
    Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск
    		    21 февраля 2023, 12:44
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Вера Басилая

    Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта.

    Коментарии (12)
    Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
    Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
    		    21 февраля 2023, 21:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.

    Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.

    По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.

    Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.

    Коментарии (13)
    Путин: Никто не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в западных банках
    		    21 февраля 2023, 13:14
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане не испытывали сочувствия к тем, кто хранил свои средства за границей и потерял их в начале 2022 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «Последние события убедительно показали: образ Запада как «тихой гавани» и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли», – сказал президент.

    На Западе российских предпринимателей «просто ограбили», отняли даже законно заработанные средства. Путин напомнил, что ранее предупреждал российский бизнес фразой: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Он отметил, что все вышло именно так.

    Глава государства отметил, что никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. «Не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом, и так далее и тому подобное. А в разговорах «на кухне» люди наверняка припомнили и приватизацию 1990-х годов, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную, демонстративную роскошь так называемых новых элит», – сказал Путин.

    Коментарии (17)
    Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину
    		    21 февраля 2023, 12:36
    Текст: Вера Басилая

    Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.

    Коментарии (38)
    В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
    Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины

    21 февраля 2023, 07:58

    Текст: Антон Никитин

    Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.

    Коментарии (9)
    Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России
    		    21 февраля 2023, 12:28
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Елизавета Шишкова

    Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

    Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

    «Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент.  

    Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

    Коментарии (34)
    Киев испугался принуждения к сделке с Россией
    Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией

    21 февраля 2023, 09:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.

    Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.

    Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.

    Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности. 

    Коментарии (24)
    Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»
    		    21 февраля 2023, 12:18
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами».

    «Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства.

    Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин.

    По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу.

    «Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России.

    В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. 

    Коментарии (21)
    Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
    Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
    		    21 февраля 2023, 21:07
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.

    По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.

    Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне

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    Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить
    		    21 февраля 2023, 12:22
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.

    «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.

     

    По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.

    «Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну – 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, – 60 да еще под известные требования покорности со стороны стран – получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причем опять же по всему миру», – заявил президент.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

    Коментарии (43)
     
     
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