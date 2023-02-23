Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе Россияне назвали послание Путина важным и интересным ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным 23 февраля 2023, 09:18 Текст: Антон Никитин

В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении. Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости». Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми». На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление. Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций. Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию. Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине 22 февраля 2023, 21:28

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины. Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале. Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина. Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин. Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая 22 февраля 2023, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве. «Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС. Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости». Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы. Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая. Новости СМИ2 Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках» Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках» 22 февраля 2023, 16:28

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!» «Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист. Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества 22 февраля 2023, 16:19

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи. Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям. «В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин. Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства. Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках». Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках». Новости СМИ2 Путин назвал отличившихся на передовой военных основой развития Вооруженных сил Путин поблагодарил ветеранов за победу над германским нацизмом и отметил героизм участников СВО в боях с неонацизмом 23 февраля 2023, 00:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что данный праздник символизирует героическую историю российских армии и флота, а также «нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны». Он выразил благодарность «ветеранам, которые разгромили нацизм», и подчеркнул, что «нынешнее поколение солдат и офицеров» приумножает «ратные традиции своих дедов и прадедов». Президент заявил, что сейчас российские военные «героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически». Он обещал, что власти страны будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности России, вести развитие Вооруженных сил с опорой на реальный боевой опыт и совершенствовать систему подготовки военных. По словам Путина, военные, которые проявили себя на передовой, должны стать основой такого развития. Глава государства заверил, что войска продолжат насыщать передовой техникой. Он отметил, что российская промышленность наращивает производство обычных вооружений и осваивает серийное производство перспективных. По словам президента, особое внимание продолжат уделять укреплению ядерной триады. Так, в 2023 году начнется боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В России продолжат серийное производство гиперзвуковых «Кинжалов», стартуют массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Кроме того, 100% достигнет доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах – в состав ВМФ примут АПЛ «Император Александр III» проекта «Борей-А». В течение нескольких лет ожидается еще три крейсера данного проекта. «Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы, – заявил Путин. – Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким». Напомним, накануне Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Офицер ВДВ поделилась эмоциями от концерта-митинга в «Лужниках» Офицер ВДВ Екатерина Дайлидко: В «Лужниках» ощущается колоссальная поддержка военных и единство российского народа 22 февраля 2023, 18:17

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Вся Россия сплотилась против внешнего давления, практически никто не остался в стороне. Поддержка нашего народа просто неимоверная, рассказала газете ВЗГЛЯД офицер Воздушно-десантных войск России Екатерина Дайлидко, приглашенная в качестве гостя на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках». «Мы побывали на главной трибуне концерта. Руку мне пожал сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Прежде всего, от гордости за свою страну и за свой народ», – рассказала она. Офицер добавила, что на концерте-митинге чувствуется небывалая поддержка военных со стороны гостей, «а за ними стоит вся страна». «Мы смогли стать единым целым, устоять и показать свою силу. Впечатлений столько, что передать словами невозможно», – подчеркнула она. В то же время студенты, которые пришли на стадион, объяснили свое участие тем, что «Лужники» стали идеологической передовой России. По их мнению, собравшиеся на концерте граждане послали четкий сигнал Западу: «Мы добьемся победы». Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. Новости СМИ2 Депутат: Бизнес поможет вытащить Россию из-под прессинга западных санкций Депутат Нифантьев перечислил главные сигналы российскому бизнесу в послании президента Федеральному Собранию 22 февраля 2023, 19:55

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Получая прибыль, предприниматели должны создавать рабочие места и инвестировать в нашу страну, делать ее лучше. Только так Россия обретает настоящий суверенитет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Ранее президент России в рамках послания Федеральному собранию обратился к крупным бизнесменам, призвав их быть со своей Родиной. «Основной сигнал бизнесу заключается в том, что Россия обретает настоящий суверенитет. У нас есть все, начиная от талантливых граждан и заканчивая огромными запасами ресурсов. Поэтому важно, чтобы предприниматели, помимо получения прибыли, занимались созданием рабочих мест и инвестировали в нашу страну, делали ее лучше. Они должны быть горды тем, что занимаются бизнесом в России», – считает член думского комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Он убежден, что все предприниматели услышали слова президента о том, что заработанное нужно хранить в своей стране. Собеседник отметил, что в России есть все необходимые условия для открытия своего дела, в том числе низкая налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса. «У нас есть возможности для самозанятых. Через приложение Федеральной налоговой службы можно открыть свое дело за считаные минуты. Существующие льготные режимы распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», – добавил Нифантьев. По мнению депутата, российский бизнес способен вытащить Россию из-под прессинга западных санкций. Для этого, среди прочего, необходима кооперация бизнеса и системы образования для подготовки кадров под конкретные отрасли экономики. «Если у предпринимателя есть знания, силы и амбиции, то государство должно создавать условия, чтобы малое предприятие становилось средним, затем крупным или даже крупнейшим. В дальнейшем они также обеспечат заказами малый и средний бизнес. И те предприниматели, которые ответственно инвестируют прибыль в отечественный бизнес, также получат поддержку государства», – заверил Нифантьев. Также он допускает изменение денежно-кредитной политики в отношении предприятий с долгим выходом на точку безубыточности. «Например, вложения в предприятия химической промышленности окупаются очень долго. И здесь, конечно, нужна государственная поддержка. Но уже делается многое. Президент, в частности, говорил о промышленной ипотеке, которую предлагается расширить на строительство новых производственных цехов», – указал Нифантьев. Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию показал, что умеет адаптироваться. Каждая инициатива, направленная на развитие и пользу страны, должна получать поддержку. В своем напутствии предпринимателям Путин призвал их быть со своей Родиной. «Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал президент. Он также обратился к правительству и парламенту с просьбой предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По словам Путина, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции. Миронов: Справороссы могут отказаться от участия в президентских выборах Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Миронов предложит партии отказаться от участия в президентских выборах 22 февраля 2023, 15:29 Текст: Ольга Иванова

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидатуры от СРЗП на президентские выборы. Он уточнил, что предложит поддержать действующего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Ранее Путин провел встречу с Мироновым, в ходе которой обсудил несколько вопросов. По словам президента, он всегда находится в контакте с Мироновым, но личные встречи всегда имеют смысл. Новости СМИ2 Лидер партии «Новые люди» сделал вывод из послания Путина Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: Повестка России шире, чем повестка специальной военной операции 22 февраля 2023, 09:27 Текст: Александра Юдина

По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о том, что главным посылом речи стала повестка развития России. По словам Нечаева, на этот раз особое внимание президент уделил развитию экономики и поддержке предпринимателей. Также лидер партии отметил, что слово «предприниматели» ранее не звучало в послании главы государства настолько часто, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Президент говорил о защите и обеспечению безопасности людей, занимающихся бизнесом в России, в частности о том, чтоб не было их несправедливого преследования. Мы привыкли слышать подобное на Петербургском международном экономическом форуме. Но то, что это прозвучало в послании Федеральному собранию, достаточно символично и важно», – подчеркнул лидер «Новых людей». Кроме того, Нечаев заметил, что президент просигнализировал всем предпринимателям важный посыл – инвестируя в Россию, они получат поддержку и уважение. «Президент готов поддерживать тех, кто инвестирует в Россию. Есть десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, которые строят свои компании здесь, на Родине, вкладывают сюда свою прибыль. Здесь живут их семьи и учатся их дети. Мы видим, что их влияние растет», – заключил политик. Партия «Новые люди» уделяет большое внимание инициативам по развитию образовательных программ и работе с молодежью. Один из ключевых проектов партии – всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Президент Владимир Путин на недавней встрече с Нечаевым поддержал предложения по дальнейшему масштабированию программы на территории России, в том числе в новых регионах. Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад 23 февраля 2023, 08:18 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости». Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей. Новости СМИ2 Отец Героя России: С каждым днем СВО в нас крепнет вера в Победу Поэт Борис Лукин рассказал о значении спецоперации для всех россиян 22 февраля 2023, 18:04

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Мы возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой, сказал газете ВЗГЛЯД поэт Борис Лукин, чей сын Иван погиб в боях под Мариуполем и посмертно получил звание Героя России. В среду Лукин-старший участвовал в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» на столичном стадионе «Лужники». «Праздник 23 февраля – это всегда радость в семье и стране. Этот праздник, как и День Победы – особый, это гордость за нашу силу, предков и наших сегодняшних воинов-героев. Но в этот день у многих слезы на глазах, потому что не все доживают до победы. Нам нужно не забывать о тех парнях, благодаря которым возможны такие праздники», – считает отец Героя России Ивана Лукина, поэт Борис Лукин. Иван Лукин был разведчиком-пулеметчиком 810-й Отдельной Гвардейской ордена Жукова Бригады морской пехоты. Он погиб в Мариуполе в марте прошлого года в боях по освобождению Украины от неонацизма. Лукин-старший отметил, что семьи участников СВО особенно консолидированы. «Я помогаю воинам. Помощь, когда она нужна, может появиться буквально из ниоткуда. Сейчас я собираюсь перегнать на фронт для разведчиков свой автомобиль. Мне посчастливилось найти в Москве хороших мастеров, которые за свой счет подготовили машину. Теперь внедорожник в идеальном состоянии, он будет работать между тылом и передовой, поможет вывозить раненых», – рассказал собеседник. По его словам, автослесари отказались брать плату за работу, сказав, что подготовить автомобиль для зоны СВО – это наше святое дело. «После встречи с такими отзывчивыми людьми я понимаю, что нас нельзя победить – мы едины. Главное – это народ, который знает, чего он хочет – мирного неба над головой», – сказал Лукин. «Мы становимся другими, возвращаемся к идеалам, которые пытались вытравить из нас так называемой европейской цивилизационной культурой. С каждым шагом наших воинов на Запад люди перестанут бояться самих себя. Они начнут выражать свое мнение и говорить, что мы правы и должны победить», – считает собеседник. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства. Песков оценил реакцию Запада на решение Путина по ДСНВ Песков о ДСНВ: России важно делать все для своей безопасности 22 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

России важно делать все для своей безопасности, дожидаясь, пока оппоненты созреют для нормального диалога, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о реакции Запада на решение президента Владимира Путина приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель Кремля отметил, что первая реакция представителей коллективного Запада на решение Москвы оказалась «достаточно консолидированной», но она не дает повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам, передает РИА «Новости». При этом время идет, меняются обстоятельства, и России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе в вопросе контроля над вооружением, отметил Песков. По его словам, Россия будет сохранять терпеливый подход в ожидании того, когда оппоненты созреют для нормального диалога. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США. Новости СМИ2 Путин: Сотрудничество России и Китая имеет важное значение для стабилизации в мире Путин отметил важное значение сотрудничества России и Китая для стабилизации международной обстановки 22 февраля 2023, 14:27 Текст: Елизавета Шишкова

Сотрудничество России и Китая на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве. Российский президент добавил, что страны сотрудничают по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых ООН, Совет Безопасности, БРИКС, Шанхайская организация, передает РИА «Новости». Путин выразил благодарность Китаю за совместную работу. Он подчеркнул, что международные отношения в мире сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, напротив, стали даже более острыми. Президент добавил, что в России ожидают председателя КНР Си Цзиньпина. В свою очередь Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали давление на фоне меняющейся международной ситуации, при этом двусторонние отношения не подвержены давлению третьих сторон. Ранее Путин на встрече заявил, что отношения России и Китая развиваются так, как было запланировано. Депутат: Послание президента является откровенным разговором с народом Депутат Госдумы Ревенко: Послание президента является откровенным разговором с народом 22 февраля 2023, 14:33 Главная тема в Госдуме – обсуждение послания президента Федеральному собранию, причем это не просто очередное послание, а откровенный разговор с народом, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко. В своем Telegram-канале он написал, что послание носило стратегический характер в поворотный момент развития страны. «Сегодня в Думе мы рассмотрим и поддержим инициативу президента о приостановке действия Договора о сокращении Стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США. Этот договор – часть архитектуры глобальной безопасности, которую Штаты планомерно разрушали. Мы не позволим играть с собой «краплеными картами» и разговаривать на языке силы и ультиматума», – написал Ревенко. Он отметил, что подтверждением этому является специальная военная операция на Украине. «Россия отстаивает право быть сильной. Мы не можем жить в условиях ограниченного суверенитета. Это основа нашего существования и развития. Во всех сферах: в геополитике, экономике, технологиях, образовании, воспитании детей. Отсюда и защита наших ценностей», – написал он. Во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. В Североатлантическом альянсе выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3. Новости СМИ2 Политолог: День защитника Отечества сейчас обрел особый смысл Политолог Федорова заявила, что 23 февраля становится днем единения и сплочения народа 22 февраля 2023, 20:07

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Сегодня каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник Отечества, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя слова Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» о символическом значении Дня защитника Отечества. «Сегодня президент говорил об очень простых, но очень важных вещах. Это отождествление любви к Родине и любви к своей семье. Мы не очень часто задумываемся об этом, но вообще-то в жизни есть действительно два самых важных слова: семья и Родина. Это то, что делает нас теми, кто мы есть», – считает политолог Анна Федорова. Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент обратился со словами благодарности к бойцам в зоне СВО и ко всем, кто трудится на благо России на своем месте, напомнила собеседница. «Действительно, можно сказать, что каждый человек, любящий Россию и желающий ей благополучия – защитник отечества», – уверена Федорова. По ее словам, в этом году День защитника Отечества имеет особенное значение. «Сюда хорошо ложится ценностная матрица «страна – государство – общество – семья – человек», так называемый пентабазис, описанный Александром Харичевым и Андреем Полосиным в нашумевшей статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России», – подытожила Федорова. В среду на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вышел на сцену после певца Shaman, который исполнил свой хит «Встанем». Обращаясь к зрителям, Путин заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. «Низкий всем поклон», – сказал глава государства. Путин упомянул о символическом значении Дня защитника Отечества. «В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое», – сказал глава государства и напомнил о молитве, которая начинается со слов «Отче наш». «Отче, отец – в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже – «Родина-мать». Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном, и в то же время – близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья, а по большому счету – Родина и семья – в нашем сердце это одно и то же», – считает президент.