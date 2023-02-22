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Польша призвала передать Украине истребители
Дуда указал на разницу в силе между Россией и Украиной и призвал передать Киеву истребители
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Запад должен передать истребители Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также указал на превосходство России над Украиной в производственных мощностях и в мобилизационном потенциале.
На вопрос об истребителях Дуда ответил, что передать их «безусловно» нужно, если «есть такая необходимость». При этом он отметил, что у Польши имеются истребители МиГ-29, для управления которыми украинским военным не требуется дополнительное обучение. Однако в ситуации с западными самолетами возникает вопрос, «когда украинские пилоты смогут научиться пилотировать» F-16, Mirage или Eurofighter.
Дуда признал, что «при нормальных условиях, если Украина не будет получать поддержку, у нее нет никаких шансов» в противостоянии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, Госдеп заявил, что ряд западных стран может присоединиться к инициативе Великобритании по подготовке украинских пилотов для управления боевыми самолетами НАТО. Лондон указывал, что Украина только после завершения российской специальной военной операции сможет получить современные истребители.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда:«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году
«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Дуда отметил, что в 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС, в связи с чем в мае этого года будет принята специальная резолюция, которая будет проходить под лозунгом: «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США». Он пояснил, что это означает больше сотрудничества в экономических вопросах и вопросах безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Польшу с визитом, до этого он побывал в Киеве. Во время своего визита он примет участие во встрече глав стран «Бухарестской девятки» – объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.
«Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.
Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве.
Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».
Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».
Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».
Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.
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Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России
Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России
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Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.
Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
Представитель МИД Китая: США наживаются на войне на Украине
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.
По его словам, США говорят о мире, но предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте, сообщает РИА «Новости».
«США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?» – заявил дипломат.
«Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?», – сказал Ван Вэньбин. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.
Напомним, Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона
Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона
ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона, но продвижения украинских войск нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона, в первую очередь насильно выгоняют врачей на Западную Украину, пытаются мобилизовать тех, кто не хочет воевать, передает ТАСС.
Он также заявил, что ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения, которая проходит по линии Днепра, стабильная, продвижения войск ни со стороны России, ни со стороны Украины пока нет. Сальдо надеется, что Херсон в недалеком будущем удастся вернуть под российский контроль.
Ранее в Херсоне был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Китай собрался обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил о намерении Пекина обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни
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В ближайшие дни Пекин, вероятно, представит свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
По словам постпреда, он «слышал», что план «выйдет в течение нескольких дней», передает РИА «Новости».
Тем временем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал его о «разговоре с коллегой из Китая». Кулеба сообщил Зеленскому, что у Китая «есть идеи соответствующего документа или резолюции». При этом президент Украины пояснил, что «официального документа никакого не видел».
В среду возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине, в четверг, как ожидается, участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе «мирного плана» Зеленского. По словам пстпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США не ожидают, что Китай представит на обсуждение ГА альтернативный проект резолюции на основе своего мирного плана, передает ТАСС.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.
Украинский боксер призвал не заставлять русскоговорящих переходить «на мову»
Украинский боксер призвал власти не заставлять русскоговорящих граждан говорить «на мове»
Известный боксер с Украины Александр Усик обратился к властям страны с просьбой не заставлять граждан переходить на украинский язык, он призвал «не бить по лбу», а наоборот поддержать, чтобы не вызвать негатив.
Он указал, что часть граждан Украины родились в той части страны, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где популярнее русский язык. В комментарии изданию «Украинская правда» Усик заявил, что не нужно осуждать людей за беседу на русском языке, передает РИА «Новости».
По мнению спортсмена, не нужно превращаться в «плохих прокуроров» и принуждать говорить исключительно на украинском языке.
Напомним, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на него должны перейти все сферы обслуживания.
Александр Усик родом из Крыма, он является чемпионом мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе.