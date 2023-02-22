В США начали расследование утечки данных Пентагона

Представитель Командования сил специальных операций США Макгроу сообщил о расследовании утечки данных Пентагона

Командование сил специальных операций США проводит расследование в связи с полученной информацией об утечке данных Пентагона, обнаруженной в начале февраля, сообщил представитель командования Кен Макгроу.

Макгроу сообщил, что началось расследование «предоставленной информации о возможной проблеме с облачным сервисом командования». Он заверил, что «ни одну информационную систему» командования не взломали, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

CNN указывает, что утечку выявили независимые исследователи в начале февраля. Речь идет, в частности, о взломе данных, содержащих стандартную информацию о военных контрактах США, а также запрос Пентагона на проверку их документов. Пока уязвимость не была устранена, получить без пароля доступ к трем терабайтам данных мог любой, кто знал IP-адрес сервера.

Напомним, в 2021 году при взломе компаний SolarWinds и Microsoft хакеры похитили сведения о контрразведывательных расследованиях в США.