В ООН назвали время заседания СБ по российской резолюции по «Северным потокам»

В России оценили итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Политолог Кортунов: Запад не смог прийти к единому мнению по диалогу с Москвой

Мюнхенская конференция показала, что Запад – это еще не весь мир. И страны «глобального Юга» ярко это продемонстрировали. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мюнхенская конференция показала, что Запад консолидировался на фоне украинского кризиса. Причем это единство гораздо выше, чем было раньше. Вместе с тем четко прослеживалось, что так называемый коллективный Запад, то есть США, Европа и примкнувшие к ним страны – это не весь мир. В других регионах планеты присутствуют свои взгляды и представления о том, какие проблемы являются наиболее важными», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«И тут примечательна позиция «глобального Юга», который, очевидно, не готов присоединяться к этому западному нарративу. Они продвигают свою собственную повестку, поднимая тревожащие их вопросы и проблемы. Это расхождение многие отметили еще в ходе самой конференции», – продолжил собеседник.

«Говоря о дальнейших тенденциях, я думаю, в вопросе противостояния с Россией западным странам удастся сохранить единство. Но даже в рамках конференции между союзниками можно было заметить разногласия по тактическим вопросам, в частности про диалог с Москвой», – добавил политолог.

«Кроме того, дискуссионной стала тема построения европейской безопасности и возможности этого процесса без участия нашей страны. Расхождения во взглядах США и европейских стран затронули и поставки вооружения Киеву. Поэтому можно констатировать, что даже внутри, казалось бы, консолидированного западного сообщества есть разные точки зрения и разные подходы к выстраиванию диалога с Россией», – заключил Кортунов.

Накануне в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран мира. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.

Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.

Как пишет издание Financial Times, работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией. Отмечается, что, несмотря на предъявление «доказательств» угрозы от Москвы для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией.

Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине. Кроме того, эти страны недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.

Напомним, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».

Конференция не обошлась и без конфузов. Глава немецкого МИД Анналена Бербок рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера.

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