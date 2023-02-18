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Россия представила проект резолюции СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Полянский сообщил о российском проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»
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В пятницу российская сторона представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
В Telegram Полянский сообщил, что независимое расследование предлагается проводить под эгидой генсекретаря ООН. Российская сторона намерена добиваться голосования по проекту резолюции на следующей неделе.
Полянский выразил надежду, что американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сможет выступить на заседании СБ ООН. Однако, как заявил дипломат, рассматриваются и другие варианты, передает ТАСС со ссылкой на WBAI.
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Напомним, Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков».
Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам»
Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
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После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».
Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах
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Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».
Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.
При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».
Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».
«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.
Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».
По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».
Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
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Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Разведка Норвегии изменила доклад о ядерном оружии на кораблях Северного флота России
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Норвежская разведывательная служба (NIS) скорректировала ежегодный доклад о главных угрозах нацбезопасности страны, чтобы избежать двусмысленной трактовки из-за продолжающегося расследования подрыва «Северных потоков», сообщил норвежский портал The Barents Observer.
В обновленном варианте доклада содержится информация об опасениях Норвегии по вопросу «использования Россией тактического ядерного оружия, которое представляет особенно серьезную угрозу при нескольких оперативных сценариях, которые могут затрагивать страны НАТО», Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
При этом уточняется, что разведслужба Норвегии внесла данные о росте важности стратегических ядерных российских вооружений, которые были обнаружены в составе вооружения российских кораблей.
В ведомстве заявили, что в связи с «ослаблением потенциала российских неядерных си», основное значение приобрели российские стратегические вооружения.
Как отметила представитель разведслужбы Анн-Кристин Бьерген, представленный Норвегией текст доклада содержал «пространство для различных интерпретаций».
Издание подчеркивает, что опубликованный Норвегией доклад является политическим заявлением, которое не опирается на конкретную разведывательную информацию.
Также авторы отмечают, что последствия таких тревожных заявлений коснутся не только истеблишмента, но рядовых граждан.
«А те почешут в затылке и скажут: а зачем нам вообще нужна эта Украина?» – заключает издание.
Ранее разведка Норвегии заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием.
Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
Лавров сравнил ложь Запада про «Северные потоки» и Минские соглашения
Лавров: Запад лжет России про теракты на «Северных потоках», как врал про Минские договоренности
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Запад лгал о Минских соглашениях, о чем свидетельствуют циничные признания бывших руководителей Германии и Франции, лжет и теперь – на этот раз о терактах на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд недавно признались, что Минский комплекс мер, одобренный Советом Безопасности ООН, был им нужен для того, чтобы выиграть время и позволить Киеву нарастить свой военный потенциал.
«Говоря по-простому, все нам лгали, лгут и сейчас, скрывая правду о терактах на «Северных потоках», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр напомнил, что в том же ключе высказывались и экс-президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам Лаврова, эти признания означают «явку с повинной» за срыв минских договоренностей. Причем Минские соглашения провозглашались западными лидерами безальтернативной основой урегулирования в Донбассе, напомнил Лавров.
Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование, по итогам которого сообщил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. Он рассказал, что поскольку президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми.
Москва квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт терроризма
Посольство РФ в США: Россия квалифицирует взрывы «Северных потоков» как акт международного терроризма
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Россия квалифицирует взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря посольства РФ в США Игоря Гиренко.
Дипломат заявил в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне, что Москва квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.
Гиренко подчеркнул, что Соединенным Штатам, претендующим на роль источника истины в последней инстанции, не помешало бы перейти от пустых обвинений в адрес России к делу и хотя бы попытаться доказать непричастность США к разрушению газовых трубопроводов.
В посольстве обратили внимание на несдержанную реакцию пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на вполне резонный вопрос об отношении администрации Соединенных Штатов к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море.
Дипломат отметил, что интерес общественности более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями Соединенных Штатов резонансного расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша при молчаливом согласии местных СМИ.
Пресс-секретарь посольства РФ в США подчеркнул, что Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о непричастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Путин: Запасы Газпрома несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран
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Запасы газа на месторождениях Газпрома астрономические, они несоизмеримыми с запасами других газодобывающих стран, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия холдинга.
«Бованенковское месторождение и Харасавэйское месторождение. В первом случае – 4,9 трлн кубических метров разведанных запасов, во втором случае – около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны», – передает его слова ТАСС.
«Я уже не говорю о других возможностях Газпрома, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира, это колоссальные запасы», – добавил глава государства.
Путин также подчеркнул, что газ еще долго будет оставаться ценнейшим ресурсом с высоким спросом на него.
«Конкретные задачи, новые проекты Газпрома прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и еще очень и очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал он.
Президент уточнил, что за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, в следующие 20 лет увеличится еще минимум на 20% или больше.
«В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики», – сказал он.
Глава государства отметил, что сейчас по-настоящему стратегическую важность для России «приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке страны колоссального газопромышленного комплекса».
В него включены якутский и иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», получивший новые мощности с запуском в декабре Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Путин также заявил, что планы Газпрома отвечают российским национальным интересам как одного из суверенных центров многополярного мира.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасов хватит на многие и многие десятилетия.
Япония сократила импорт нефти из России на 76%
Минфин Японии сообщил о сокращении в январе 2023 года импорта нефти из РФ на 76% и СПГ на 9,7%
Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%, свидетельствуют статистические данные японского министерства финансов.
За отчетный период импорт угля упал на 56,9% по сравнению с показателем 2022 года. Упал импорт и цветных металлов – на 37,4%. В то же время импорт руды цветных металлов в январе 2023 года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года, передает РИА «Новости».
При этом в стоимостном выражении импорт Японией СПГ вырос на 23,8% на фоне роста мировых цен на энергоносители, передает ТАСС.
В вышедших в прошлую субботу мемуарах бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал период самых хороших отношений Москвы и Токио.
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США готовы заявить в Совбезе ООН о непричастности к подрыву «Северных потоков»
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не имеют отношения к подрыву «Северных потоков» и готовы вновь заявить об этом на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава пресс-службы Госдепартамента США назвал «неправдой» и «полной дезинформацией» утверждения о том, что Соединенные Штаты стояли за подрывом «Северных потоков». Он заявил, что представители США при необходимости готовы в какой-либо форме повторить свою позицию вновь, передает ТАСС.
На вопрос, должна ли играть ООН какую-либо роль в расследовании инцидентов, представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что этот взрыв произошел не на территории Соединенных Штатов, и говорить о надлежащих механизмах расследования Госдеп предоставит партнерам, на территории которых произошел взрыв.
Накануне Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках». В прошлую среду американский журналист Сеймур Херш раскрыл заказчиков и исполнителей подрыва «Северных потоков».
Миллер рассказал о подготовке к началу реализации «Силы Сибири – 2» и «Союз Востока»
Газпром сейчас готовится к началу реализации проектов газопроводов «Силы Сибири – 2» и «Союз Востока» через Монголию в Китай, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в ходе мероприятия по случаю 30-летия компании.
Также готовится строительство перемычки, которая соединит газотранспортную систему, созданную в европейской части страны с газотранспортными мощностями в рамках Восточной газовой программы, передает ТАСС.
Миллер заверил потребителей Газпрома в том, что России хватит газа на долгие десятилетия за счет крупнейшей в мире ресурсной базы холдинга.
Президент России Владимир Путин заявил, что планы Газпрома отвечают национальным интересам России как одного из суверенных центров многополярного мира.
В НАТО решили создать группу по защите подводной инфраструктуры
В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры
В штаб-квартире Североатлантического альянса будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, создание группы сможет облегчить взаимодействие с промышленным комплексом, а также объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения ее безопасности, передает РИА «Новости».
Генсек подчеркнул, что подобное решение связано с историей о подрыве «Северных потоков», и заверил, что министры стран-членов НАТО поручили военным рассмотреть варианты защиты.
Напомним, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
Путин в шутку «пожалел» замерзшего главу Газпрома
Путин в шутку «пожалел» замерзшего в ожидании главу Газпрома
Президент Владимир Путин выразил сочувствие главе Газпрома Алексею Миллеру за долгое ожидание начала ВКС на улице.
Путин спросил у Миллера, не замерз ли он, пока ждал, так как в Петербурге сейчас холодно. Также президент поинтересовался, какая температура в Северной столице. Миллер ответил, что примерно минус пять, плюс ветрено, передает ТАСС.
Президент в шутку сравнил главу Газпрома Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за шапки, сдвинутой на бок.
Ранее президент отметил, что планы Газпрома отвечают национальным интересам России.
Немцы возмутились молчанием СМИ после нового интервью о «Северных потоках»
Новое интервью американского журналиста Сеймура Херша для Berliner Zeitung, который продолжает расследование подрыва «Северных потоков», осталось без внимания политики и СМИ, что крайне возмутило читателей.
Пользователь Scepticus отмечает, что несмотря на то, что «версия звучит очень правдоподобно, это не доказано, однако отсутствие опровержения со стороны федерального правительства кажется странным, передает РИА «Новости».
Комментатор также добавил, что версия, согласно которой, «русские взрывают собственные трубопроводы», является абсурдом.
«Невероятно... СМИ молчат, а народ сидит дальше на диване. Яснее некуда. Марионеточное правительство», – отметил Drusini.
Многие пользователи похвалили смелость журналистов, которые решили сделать интервью с Хершем вопреки молчанию большинства.
«Я считаю, что это скандал, что США действуют против своих собственных союзников, что политики не обсуждают это, что пресса замалчивает это чудовищное событие. И еще раз говорю: мое уважение за труд газеты, спасибо», – заключил Roy Hossa.
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.