Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора

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19 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны Xinhua/Global Look Press
На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...

Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель назвал ЕС армией Украины
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    Володин назвал подлостью решение Зеленского отменить 9 мая Российская артиллерия уничтожила американскую РЛС под Херсоном Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
    Санду попросила НАТО защитить Молдавию Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области Конгрессмен уличил Белый дом в сокрытии психического состояния Байдена Орбан: Переговоры о мире на Украине будут вести Москва и Вашингтон без Киева

    Главная тема


    Почему Европа не запрещает российский атом

    «злоупотребление силой»


    Китай потребовал от США «изменить курс»

    украинский конфликт


    Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»

    гиперзвуковое оружие


    Ростех сообщил об увеличении объемов производства «Кинжалов»

    Видео

    вседозволенность Киева


    Украина решила навязать цензуру западной прессе

    больше не елбасы


    «Культ личности Назарбаева» ликвидируют с особенной осторожностью

    раскол общества


    Мигранты-насильники сталкивают немцев между собой

    новые санкции ЕС


    Российский каучук расколол Евросоюз

    судьба «Северного потока»


    «Турецкий поток» может стать новой целью террора США

    культурное взаимодействие


    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

    сбежавшее прошлое


    Игорь Караулов: Почему Запад играет битыми картами

    западные разногласия


    Виталий Трофимов-Трофимов: Западный расизм определил агрессию против России

    на ваш взгляд


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    Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора

    		    19 февраля 2023, 11:59
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости».

    «Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии».

    Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
    		    18 февраля 2023, 18:40
    Фото: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.

    Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».

    Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.

    На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.

    Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.

    «Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.

    Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».

    Коментарии (57)
    ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
    Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
    		    18 февраля 2023, 14:23
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром ­– дело времени, передает ТАСС.

    Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.

    Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.

    Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.

    Коментарии (28)
    Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
    		    18 февраля 2023, 16:14
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.

    «Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.

    Коментарии (34)
    Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
    		    18 февраля 2023, 15:53
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».

    После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой. По ее словам, ее обвинили в  содействии развертыванию войск на Украине, написала Захарова в Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД отметила, что провокации тщательно разрабатывались, подготовка к конфлитку велась основательно.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.

    Коментарии (18)
    Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
    Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии

    18 февраля 2023, 19:56

    Текст: Вера Басилая

    Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».

    В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».

    Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.

    Коментарии (35)
    Полет Ту-160 над Норвежским морем назвали предупреждением Путина Западу
    В Daily Mail назвали полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу
    		    18 февраля 2023, 19:15
    Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Полет двух бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей был предупреждением России в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, пишет Daily Mail.

    Издание пишет, что Россия отправила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов для сурового предостережения Запада, передает РИА «Новости».

    Обозреватели отметили, что Ту-160 появились к северу от Европы на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждались расходы на оборону.

    Ранее состоялся полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря продолжительностью более семи часов. Из-за российских ракетоносцев Ту-95МС у Аляски в небо подняли истребители NORAD.

    До этого два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили патрулирование над Северным Ледовитым океаном.

    Коментарии (15)
    Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
    		    18 февраля 2023, 14:53
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

    В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.

    Также  на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

    Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

    ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.

    Коментарии (22)
    Генпрокуратура Украины объявила о суде над российским летчиком

    18 февраля 2023, 17:54

    Текст: Кристина Цыцура

    Прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным прокуратуры, перед судом должен предстать пилот самолета, который был сбит 5 марта прошлого года в небе над Черниговской областью. Сам пилот катапультировался, передает ТАСС.  

    Его имя генпрокуратура Украины не называет. 

    Ранее сообщалось, что тело украинского пилота, чей самолет был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, нашли в Черном море возле Болгарии. 

    Коментарии (23)
    Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
    Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
    		    19 февраля 2023, 00:56
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.

    Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию». 

    Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».

    Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.

    Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».

    Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.

    Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.

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    Коментарии (36)
    Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
    Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области

    19 февраля 2023, 04:24

    Текст: Антон Антонов

    После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.

    Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

    Коментарии (22)
    В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
    Эксперты Die Welt рассказали о последствиях для ВСУ от взятия Артемовска российскими силами
    		    18 февраля 2023, 13:20
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Антон Никитин

    Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) российскими силами вынудит украинских военных отступить на другую линию обороны, заявили немецким СМИ европейские эксперты.

    Так, полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией вооруженных сил Австрии, заявил газете Die Welt, что Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта. По его словам, в таком случае падет и вторая линия обороны ВСУ, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск и южнее ее, передает РИА «Новости».

    В свою очередь военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель спрогнозировал скорое отступление ВСУ из Артемовска. Он напомнил, что вооруженные силы Украины несколько дней назад оставили близлежащую Красную Гору.

    Ранее американская NYT писала, что решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города. Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. 

    Коментарии (9)
    Сунак и Харрис заявили о глобальной войне на Украине
    Премьер Британии и вице-президент США считают, что на Украине идет глобальная война

    18 февраля 2023, 19:49

    Текст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета, заявили глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис.

    Заявление Харрис и Сунака распространила канцелярия британского премьера после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Как отметили на Даунинг-стрит, они согласились, что конфликт на Украине якобы представляет собой «глобальную войну», которая повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность, так и суверенитет, передает ТАСС.

    Кроме того, премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям Путина.

    Также обсуждалась активизация международных усилий для помощи Украине, чтобы обеспечить Киеву победу и найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

    Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS, который предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит восемь атомных подводных лодок.

    Ранее вице-президент США Харрис заявила о мобилизации Запада для помощи Украине.

    Коментарии (17)
    Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
    Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии

    19 февраля 2023, 03:22

    Текст: Антон Антонов

    Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».

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    Столтенберг назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для НАТО с победой России
    Генсек НАТО заявил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с риском победы России
    		   18 февраля 2023, 15:32
    Фото: IMAGO/DyD Fotografos/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий, необходимо вооружаться, модернизировать армии и готовиться к продолжению противостояния, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Столтенберг ответил на вопрос о риске эскалации конфликта на Украине из-за военной помощи НАТО. По его словам, безопасных вариантов нет, но риск победы Путина гораздо выше, в связи с чем, необходимо наращивать как производство оружия, так и его поставки на Украину, передает ТАСС.

    Генсек заявил, что НАТО необходимо всесторонне вооружаться, модернизировать армии и укреплять отношения между европейскими странами и США, готовясь к продолжению противостояния с Россией при любом развитии событий.

    Также Столтенберг призвал укреплять защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в информационной сфере, для «противодействия дезинформации».

    Ранее Столтенберг призвал НАТО быть готовым к длительному противостоянию с Россией.

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    В Крыму национализировали 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов
    		    19 февраля 2023, 10:22
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, после завершения процедуры оценки этого имущества, его выставят на торги, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов отметил, что за весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. По его словам, это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что работа антитеррористической комиссии продолжается.

    «Конечно, у тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести. Но важно и то, что олигархи, которые ведут свой бизнес таким образом, осознают, что у себя, на территории бывшей Украины, экономики уже нет, они ее похоронили. А у нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги. Сейчас для них это один из немногих источников дохода. Но и он для многих уже перекрыт», – подчеркнул Константинов.

    По его мнению, после завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги. Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный, указал Константинов.

    «Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа», – уточнил он.

    Ранее Константинов сообщил, что национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.

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