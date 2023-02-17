Миллер рассказал о подготовке к началу реализации «Силы Сибири – 2» и «Союз Востока»

Газпром сейчас готовится к началу реализации проектов газопроводов «Силы Сибири – 2» и «Союз Востока» через Монголию в Китай, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в ходе мероприятия по случаю 30-летия компании.

Также готовится строительство перемычки, которая соединит газотранспортную систему, созданную в европейской части страны с газотранспортными мощностями в рамках Восточной газовой программы, передает ТАСС.

Миллер заверил потребителей Газпрома в том, что России хватит газа на долгие десятилетия за счет крупнейшей в мире ресурсной базы холдинга.

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Газпрома отвечают национальным интересам России как одного из суверенных центров многополярного мира.