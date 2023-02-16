Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников

Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников

Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.

Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.

Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.

«Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.

Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.

При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.

В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.