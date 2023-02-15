Мирошник объяснил роль Красного Лимана для продвижения российских сил

Мирошник: Красный Лиман показывает, что линия обороны ВСУ в Донбассе сыплется на глазах

ВСУ достраивают свои фортификационные сооружения в районе Красного Лимана, надеясь остановить наше продвижение на этом направлении. Но укрепления лишь немного отсрочат взятие города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные сооружения под Красным Лиманом.

«Минобороны подтверждает, что у нас есть успехи на Краснолиманском и Кременском направлениях. Вместе с тем, это, скорее всего, создание условий для дальнейшего продвижения. В настоящее время берутся опорные пункты, идет зачистка по лесам, что нетипично для степного Донбасса», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Естественно и в Красном Лимане, и в Северске ВСУ возвели очень мощные фортификационные сооружения. И сейчас они достраивают и доукрепляют их. Все прекрасно понимают, что эта линия, включающая Соледар и Артемовск, сыпется. Артемовск будет занят в ближайшее время, следом мы пойдем на Красный Лиман. Это осознают и ВСУ, поэтому пытаются хотя бы как-то зацепиться», – отметил он.

«Противник мобилизует в свою пользу все, что только можно. Для строительства укреплений они даже используют сельхозтехнику. Благодаря фортификациям противник сможет лишь увеличить время освобождения города российскими военными, но остановить неизбежный процесс им не удастся. Хотя украинское командование будет и дальше требовать держаться за город, превращая его тем самым в руины», – добавил собеседник.

«Дело в том, что нам уже приходилось освобождать Красный Лиман, но затем мы были вынуждены временно его оставить. Этот опыт подсказал военным, что большое значение имеет фиксация позиций. Необходимо сооружать свои мощные фортификации, выстраивать линию обороны и только затем двигаться дальше», – полагает Мирошник.

«То, что было нами сделано в районе Кременной и на Лисичанском направлении, выдержало мощнейшие удары и попытки контратак противника. Сейчас идет планомерное, поэтапное движение наших войск вперед. Когда мы возьмем Красный Лиман, ВСУ будут вынуждены отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – заключил Мирошник.

Ранее стало известно, что под Красным Лиманом возводятся новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова. Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств.

Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее отмечал, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском.

Напомним, город Красный Лиман был освобожден российским войсками в конце мая. 1 октября стало известно об отводе ВС РФ из города.

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