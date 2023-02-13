Кадыров: Россия воюет на Украине не в полную силу

Кадыров: У России может лопнуть терпение – и «салам алейкум»

Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы российских территорий продолжатся, терпение может лопнуть, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на «России 1».

По словам Кадырова, Россия не воюет в полную силу на Украине, если бы начали хотя бы на 20%, то в городах и местах, «где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Глава Чечни добавил, что если Украина так и будет стрелять по российской территории, то терпение лопнет – и «салам алейкум», мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен закончить свою жизнь, как Адольф Гитлер.