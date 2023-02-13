Кадыров: Зеленский должен закончить, как Гитлер

В Совфеде объяснили заявление Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО

Сенатор Климов: Кулеба – марионетка, действующая по указке заокеанского хозяина

Популистские заявления главы украинского МИД либо продиктованы указаниями из Вашингтона, либо являются продуктом мысли самого автора, что более вероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события».

«Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба такая же кукла в театре марионеток, как и европейские политики вроде Жозепа Борреля, а также всевозможных немецких и британских министров. Все они работают за счет ловких и натруженных рук хозяина», – рассказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

«Поэтому они говорят то, что скажет кукловод, либо то, что им ситуативно приходит в голову. Ни о какой стратегической политической мысли здесь речи не идет. Исходя из этого, Кулеба, в моем понимании, не является источником, представляющим ценную информацию», – отметил он.

«Все серьезные решения в отношении России принимаются в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Господин Кулеба не является субъектом принятия этих решений. Все, что ему отводится – это право делать какие-то глупые и популистские заявления, подогревая очередную мнимую «перемогу», – акцентировал собеседник.

«Из открытых источников нам известно, что на 24 февраля готовится заседание Генассамблеи ООН в интересах Украины, где будет вынесена очередная антироссийская резолюция. Уверен, что Запад попытается собрать большинство голосов в свою пользу», – напомнил Климов.

«Что же касается самой резолюции Генассамблеи, то нет сомнений в том, что документ подготовлен Штатами и пойдет в соавторстве с недружественными странами. Кроме того, я примерно представляю, что именно там напишут. Лично для меня здесь больший интерес представляет сама динамика голосования», – отметил он.

«Аналогичный документ принимался в прошлом году, есть данные о том, какую позицию заняла каждая из стран. Кроме того, мне хорошо известны методы, которые используют американцы для дожимания к своей позиции отдельных стран. В том числе они не гнушаются оказывать давление на детей глав государств и иных высокопоставленных чиновников, обучающихся в США», – заключил Климов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике. Он отметил, что эти события пройдут в Нью-Йорке, будет много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.

Напомним, к годовщине начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию.

Источники в ООН отмечают, что резолюция, которую вынесут на голосование, будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. В заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы МИД ряда европейских стран.

Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД, в котором должен был участвовать и Зеленский, но, по словам источника, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.

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