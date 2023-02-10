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Боец нацбата «Азов» Псих рассказал о сожжении заживо мирных жителей Мариуполя
Боец нацбата «Азов» Псих рассказал, как расстреливал мирных жителей Мариуполя
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Боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Вадим Гусев с позывным Псих рассказал, как украинские боевики сжигали мирных жителей Мариуполя заживо, даже без приказов своих командиров.
26 февраля 2022 года Гусева мобилизовали в воинскую часть 3057 в полк «Азов». Ему присвоили позывной Псих и назначили на должность гранатометчика 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона, говорится на сайте проекта «Трибунал».
Гусев рассказал жуткие подробности того, как «азовцы» расстреливали проезжающие машины с гражданскими людьми и как они казнили прохожих людей, которые им просто не понравились, сообщается в Telegram-канале проекта.
4 марта 2022 года Псих находился на КПП 503-го батальона морской пехоты Украины в составе группы, которой руководил боец Хаски. Около полуночи «азовцы» заметили гражданский автомобиль, после Психу приказали открыть по машине огонь. Как выяснилось позже, в автомобиле находилось двое гражданских, которые, очевидно, погибли в результате выстрелов Гусева.
Еще двух человек расстрелял командир Гусева Поляница якобы за связь с российскими военнослужащими. Тела жителей лежали возле пятиэтажки, которую использовали «азовцы» в качестве огневой точки. Судя по ранениям и крови на телах, мирные граждане были расстреляны в спину и голову. Спустя несколько дней их тела вывезли в неизвестном направлении, сообщил Гусев.
Псих также рассказал о том, как его сослуживцы пытали и казнили пленных бойцов ВС России. По его словам, в одном из подвалов, оборудованных под склад с едой, находились трое связанных людей, одетых в российскую военную форму. Один из них, несмотря на экипировку, был гражданским.
«Азовцы» пытались узнать у мужчин информацию о расположении военной техники, однако те молчали, в связи с чем один из боевиков избивал их полицейской резиновой дубинкой. Еще один «азовец» также присоединился к допросу и нанес несколько ударов военнопленным в район затылка. Кроме того, они, угрожая военнопленным физической расправой, заставили их съесть сало, что являлось психологически травматичным и унизительным жестом для кавказских мусульман, которыми являлись военнопленные.
Позже двух военнопленных увели на командный пункт «Джерло», где, скорее всего, мужчин расстреляли, добавил Гусев. Поступил приказ и о ликвидации мирного жителя, который находился в комнате. При этом решение «азовцев» осталось неизменным даже после того, как они узнали, что мужчина просто хотел помогать мирным жителям Мариуполя.
«Азовец» Швейк (Килюшик Анатолий Васильевич) вместе с Психом отвели мужчину в подъезд дома №82 по проспекту Нахимова, неподалеку от командного пункта. Швейк приказал мужчине встать спиной к нему, а сам отошел метров на пять и через несколько секунд выстрелил в гражданского из своего оружия МП-5. Мужчина резко упал, после чего «азовец», убедившись в его смерти, покинул данное место.
Псих стал также свидетелем того, как одного гражданского расстрелял еще один «азовец» Малибу (Кузнецов Антон Валерьевич). Это произошло в гостинице «Турист» неподалеку от кафе «Арарат».
Кроме того, Гусев добавил, что возле стадиона «Азовец» центре города Мариуполя находилась детская юношеская школа развития, в которую боец с позывным Малибу, боец с позывным Зализняк и боец с позывным Янг кидали Коктейли Молотова. По его словам, он знал, что в здании находятся в основном «лежачие старики». Кто смог, те выбегали на улицу, указал Гусев.
По его мнению, сожжение школы было инициативой «азовцев», для того чтобы здание не досталось ВС России. Такого приказа от командиров не было.
Ранее боевик нацбатальона «Азов» Антон Кузнецов рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины.
Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.
Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.
Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.
Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
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Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».
Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.
В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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В Германии указали на хамство Зеленского в адрес Шольца
Вальдемар Гердт: Шольцу придется терпеть хамство Зеленского из-за давления США
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У представителей немецкой власти нет политической самостоятельности, поэтому они и дальше продолжат слушать хамство Владимира Зеленского, потакая всем указаниям США. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и германский политолог Александр Рар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как заставлял канцлера ФРГ Олафа Шольца отдать Украине вооружение.
«Ни один руководитель государства не разговаривает с немецким канцлером и другими лидерами так, как это делает Зеленский. Украинский президент максимально нагло и ультимативно втягивает нас в конфликт», – рассказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«При этом он наверняка осознает, что перспектив у него нет. В конечном счете его либо «сольют» союзники, как отработанный материал, либо он окажется под трибуналом за все чудовищные преступления. Поэтому Зеленский выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом доме были довольны», – отметил собеседник.
«Своими играми Зеленский загнал себя в тупик. У него нет дороги назад. Кроме того, я не исключаю у него манию величия, потому что все вокруг его хвалят и благодарят за «героическое сопротивление российской агрессии», – допускает политик.
«Вместе с тем немецкое общество, вероятно, не узнает о хамском поведении украинского президента. Все средства массовой информации у нас находятся под жесточайшей цензурой. СМИ не расскажут о тональности его общения с Шольцем, чтобы не разрушать «святой образ» Зеленского. Кроме того, все мы помним, как его подчиненные оскорбляли наших политиков и запрещали им въезд на Украину», – отмечает Гердт.
«Как я уже неоднократно говорил, мировое сообщество переоценивает суверенность и самостоятельность Германии. Поэтому бессмысленно ожидать, что Шольц сможет предпринять какие-то суверенные шаги», – отметил Гердт.
В свою очередь германский политолог Александр Рар добавил, что «Украина успешно затягивает Германию в конфликт с Россией». «В одиночку ВСУ, даже при полной поддержке НАТО, с Россией не справится. Многие немцы, которые сначала осудили украинский конфликт, сейчас сильно встревожены возможным военным столкновением с Москвой», – рассказал он.
«Но правящие элиты, видимо, рассчитывают идти на дальнейшую конфронтацию. Они руководствуются следующими аксиомами: Россия не должна победить, Россия не должна восстановиться как сильная держава в Европе, а Украина якобы защищает либеральные ценности», – отметил эксперт.
«То, что украинские политики и дипломаты при поддержке США, Польши и Великобритании раздают нашей власти подзатыльники, лидеры Германии терпят. Нашим политикам смогли внедрить мысль о том, что Германия сама способствовала военному противостоянию на Украине, слепо сотрудничая последние годы с Россией. Президент Штайнмайер публично покаялся за свою прежнюю симпатию к России», – акцентировал политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.
Также украинский президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. Напомним, на этой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.
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Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине
Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.
Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, заявил высокопоставленный европейский источник.
Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.
WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
В Киеве снесли памятник генералу Ватутину
Памятник генералу Николаю Ватутину все-таки демонтировали в Киеве, ранее это не могли сделать, так как сдвинуть монумент с места оказалось сложно.
Памятник находился в Мариинском парке, но теперь его демонтировали, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Разрешение на это ранее выдало министерство культуры Украины. Памятник перенесут в киевский Музей авиации, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что памятник не смогли сдвинуть с постамента даже с помощью подъемного крана, его жгли и пилили, пытались резать автогеном.
Напомним, под командованием Николая Ватутина силы 1-го Украинского фронта освободили в ноябре 1943 года Киев от немецко-фашистских захватчиков.
Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Глава ДНР Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части города Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Боевые отряды обошли Артемовск с северной, южной и восточной его части, перерезав три из четырех путей снабжения ВСУ, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что определенные успехи есть и в Угледаре. Этот город остается одним из «достаточно горячих» направлений сейчас, в южном пригороде уже «по сути» закрепились российские военные, но противник продолжает переброску резервов туда в больших количествах. Это несколько замедлило освобождение населенного пункта.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что украинские силы оказались в окружении, и в скором времени Артемовск будет взят.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
Взрывы позвучали в Киеве и Харькове в пятницу, сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, передает ТАСС.
Между тем областная администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области.
Ранее воздушную тревогу объявляли на востоке Украины – в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
Литва начала передавать Украине зенитные орудия Bofors L70
Началась передача Киеву 36 зенитных орудий Bofors L70 из Литвы
Литва начала процесс передачи зенитных оружий Bofors L70 Вооруженным силам Украины (ВСУ), всего будет поставлено 36 комплексов, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым.
Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать в Украине. Bofors L70 могут успешно бороться с дронами, передает ТАСС.
Резников заявил, что в Литве обучались не операторы Bofors L70, а именно инструкторы, которые будут затем тренировать военных на Украине.
Ранее сообщалось, что в Бельгии будут тренировать украинских военных для управления водными дронами.
Times: Киев может испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму
Стало известно о возможности Украины испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму
Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.
Источник подтвердил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности означает возможность ударов по Крымскому полуострову, передает ТАСС.
Издание отмечает, что сейчас в Лондоне обсуждается вопрос о том, сколько ракет может быть поставлено Украине.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что планы Лондона отправить Украине более дальнобойные системы также повлекут развитие конфликта.
Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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ВС России уничтожили пытавшуюся пройти на лодке через Днепр группу диверсантов ВСУ
Российские военнослужащие сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на левом берегу Днепра, сообщило Министерство обороны.
Группу украинских диверсантов удалось засечь с помощью беспилотника, она пыталась подойти к левому берегу, обороняемому десантниками и мотострелками, на лодке, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Координаты места возможной высадки группы передали в командный пункт батальона, после чего личный состав занял свои позиции и огнем из стрелкового оружия уничтожил подходящую к берегу группу.
Также для недопущения подхода к урезу воды подразделений ВСУ российские военнослужащие периодически ведут «беспокоящий огонь» по противоположному берегу из стрелкового оружия.
В январе российские спецназовцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск.
Танкист «Самара» рассказал о подготовке экипажей к встрече с «Леопардами» и «Абрамсами»
Российский танкист с позывным «Самара» рассказал, что российские военные готовы к встрече с танками «Леопард» и «Абрамс», а также пообещал, что «победа будет за нами».
В интервью Telegram-каналу «Архангел спецназа» он рассказал, что вместе со своим экипажем изучил тактико-технические характеристики танков «Леопард» и «Абрамс».
«Знаем куда стрелять. Мы готовы, враг будет разбит, победа будет за нами, ждем их с нетерпением», – поделился танкист, а также напомнил, что не просто так говорят: не так страшен танк, как обученный экипаж.
Напомним, первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
В Киеве переименовали проспект и площадь Победы
В украинской столице изменили названия проспекта Победы и площади Победы, соответствующее решение приняли депутаты городской думы.
Проспект Победы сменил название на Берестейский проспект, площадь Победы – на Галицкую площадь, сообщает издание «Страна.ua». Название поменяли по решению депутатов городского совета.
При этом издание отмечает, что историческое название проспекта Победы – Брест-Литовское шоссе (позже – Брест-Литовский проспект). Название проспект Победы он получил в 1985 году.
Украинское министерство культуры ранее рекомендовало убрать памятник генералу Николаю Ватутину в столице, однако городские службы пока не смогли справиться с этой задачей.