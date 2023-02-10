Боец нацбата «Азов» Псих рассказал о сожжении заживо мирных жителей Мариуполя

Боец нацбата «Азов» Псих рассказал, как расстреливал мирных жителей Мариуполя

Боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Вадим Гусев с позывным Псих рассказал, как украинские боевики сжигали мирных жителей Мариуполя заживо, даже без приказов своих командиров.

26 февраля 2022 года Гусева мобилизовали в воинскую часть 3057 в полк «Азов». Ему присвоили позывной Псих и назначили на должность гранатометчика 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона, говорится на сайте проекта «Трибунал».

Гусев рассказал жуткие подробности того, как «азовцы» расстреливали проезжающие машины с гражданскими людьми и как они казнили прохожих людей, которые им просто не понравились, сообщается в Telegram-канале проекта.

4 марта 2022 года Псих находился на КПП 503-го батальона морской пехоты Украины в составе группы, которой руководил боец Хаски. Около полуночи «азовцы» заметили гражданский автомобиль, после Психу приказали открыть по машине огонь. Как выяснилось позже, в автомобиле находилось двое гражданских, которые, очевидно, погибли в результате выстрелов Гусева.

Еще двух человек расстрелял командир Гусева Поляница якобы за связь с российскими военнослужащими. Тела жителей лежали возле пятиэтажки, которую использовали «азовцы» в качестве огневой точки. Судя по ранениям и крови на телах, мирные граждане были расстреляны в спину и голову. Спустя несколько дней их тела вывезли в неизвестном направлении, сообщил Гусев.

Псих также рассказал о том, как его сослуживцы пытали и казнили пленных бойцов ВС России. По его словам, в одном из подвалов, оборудованных под склад с едой, находились трое связанных людей, одетых в российскую военную форму. Один из них, несмотря на экипировку, был гражданским.

«Азовцы» пытались узнать у мужчин информацию о расположении военной техники, однако те молчали, в связи с чем один из боевиков избивал их полицейской резиновой дубинкой. Еще один «азовец» также присоединился к допросу и нанес несколько ударов военнопленным в район затылка. Кроме того, они, угрожая военнопленным физической расправой, заставили их съесть сало, что являлось психологически травматичным и унизительным жестом для кавказских мусульман, которыми являлись военнопленные.

Позже двух военнопленных увели на командный пункт «Джерло», где, скорее всего, мужчин расстреляли, добавил Гусев. Поступил приказ и о ликвидации мирного жителя, который находился в комнате. При этом решение «азовцев» осталось неизменным даже после того, как они узнали, что мужчина просто хотел помогать мирным жителям Мариуполя.

«Азовец» Швейк (Килюшик Анатолий Васильевич) вместе с Психом отвели мужчину в подъезд дома №82 по проспекту Нахимова, неподалеку от командного пункта. Швейк приказал мужчине встать спиной к нему, а сам отошел метров на пять и через несколько секунд выстрелил в гражданского из своего оружия МП-5. Мужчина резко упал, после чего «азовец», убедившись в его смерти, покинул данное место.

Псих стал также свидетелем того, как одного гражданского расстрелял еще один «азовец» Малибу (Кузнецов Антон Валерьевич). Это произошло в гостинице «Турист» неподалеку от кафе «Арарат».

Кроме того, Гусев добавил, что возле стадиона «Азовец» центре города Мариуполя находилась детская юношеская школа развития, в которую боец с позывным Малибу, боец с позывным Зализняк и боец с позывным Янг кидали Коктейли Молотова. По его словам, он знал, что в здании находятся в основном «лежачие старики». Кто смог, те выбегали на улицу, указал Гусев.

По его мнению, сожжение школы было инициативой «азовцев», для того чтобы здание не досталось ВС России. Такого приказа от командиров не было.

Ранее боевик нацбатальона «Азов» Антон Кузнецов рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины.