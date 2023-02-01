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Боец нацбата «Азов» Малибу рассказал о поджоге здания с людьми в Мариуполе
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Боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины, его признания опубликовал портал «Трибунал».
Кузнецов записался в «Азов» в 2019 году, сообщается в Telegram-канале проекта «Трибунал».
В своих признаниях «Малибу» детально описал, как он вместе с другими националистами поджигал людей в жилых домах, как они устраивали огневые точки в тех местах, где прятались жители города, и как казнил тех, кто просто не понравился нацистам.
Также в посте прикреплены несколько видео, где Малибу дает признательные показания. Он рассказал о случае в начале апреля 2022 года у спортивной школы №5 Мариуполя, когда с этих позиций их выбивали российские войска.
После потери позиций боевики решили поджечь здание. Для этого были подготовлены специальные смеси – от одного до двух ящиков. Каждый боец взял около четырех-пяти смесей с собой, и Кузнецов вместе с боевиком с позывным Янг поджигали передний фасад здания, подпаливали жалюзи. Также Малибу подтвердил, что азовцы знали о наличии в здании гражданских.
В период примерно с 4 по 7 апреля 2022 года по приказу заместителя командира третьей роты Доса (Владислав Дашковский) Малибу вместе с сослуживцами находился на позиции двухэтажного здания недостроенного отеля вблизи санатория «Здоровье» и наблюдал за близлежащей территорией.
В один из дней, находясь на задании, Киба, Аллигатор и Залезняк вышли на улицу и в этот момент были ранены от прилетевшего снаряда СПГ. Малибу и другие азовцы затащили их в отель и вызвали эвакуационную машину. Автомобиль прибыл через 15–20 минут и остановился у кафе «Арарат», располагавшегося вниз по дороге.
Азовцы донесли Кибу, Аллигатора и Залезняка до машины и направились обратно в здание возле санатория, чтобы забрать свои вещи. По дороге Малибу, Швейк, Янг и Псих встретили мужчину в гражданской одежде – на вид старше 40 лет.
Азовцы остановили мирного жителя и начали его допрашивать, после чего приступили к обыску. У мужчины не было при себе ни документов, ни оружия, ни каких-либо других специальных средств. Единственное, за что смогли зацепиться боевики, – это коробок спичек, который якобы был взят из сухого пайка военнослужащих РФ. Однако фраза гражданского о том, что коробок ему дали украинцы, азовцев не убедила, и они решили ликвидировать мужчину.
Малибу принял решение расправиться с местным жителем несмотря на то, что приказа об этом не поступало. Он схватил мужчину и потащил в близлежащее здание гостиницы «Турист», находящееся неподалеку от кафе «Арарат». Швейк и Янг пошли за ним.
В гостинице Малибу приказал мужчине зайти в комнату, после чего он расстрелял гражданского в спину из автомата Калашникова тремя одиночными выстрелами. Мирный житель упал, и «Малибу», подойдя к нему, сделал еще два выстрела, но уже в голову.
20 мая 2022 года по приказу командира полка «Азов» Редиса (Денис Прокопенко) Малибу покинул территорию завода «Азовсталь» и сдался в плен представителям ВС России. Перед этим он уничтожил свой телефон iPhone XR.
Полный материал с признаниями Кузнецова доступен на сайте «Трибунала».
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
«Транснефть» сообщила подробности обстрела Украиной нефтепровода «Дружба»
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Нефтепровод «Дружба» в Брянской области, который ранее подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, работает штатно, завил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В результате попадания снаряда по территории нефтеперерабатывающей станции (НПС) Новозыбково пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Последний раз НПС, которая задействуется только при пиковых нагрузках, включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», – сказал Демин.
Позже глава Минэнерго России Николай Шульгинов добавил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела пока нет.
Ранее «Транснефть» сообщила, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова
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Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.
«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.
«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.
И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.
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Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS
Reuters: США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи с дальнобойными боеприпасами к РСЗО HIMARS
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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, войдут дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км, сообщило Reuters.
По словам двух неназванных американских чиновников, речь идет о запускаемых с земли (из РСЗО HIMARS) бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом, как утверждает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, передает ТАСС.
В новый пакет военной помощи также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.
Как сообщается, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
СБУ пришла с обысками к экс-главе МВД Украины Авакову
Аваков заявил об обыске по делу о крушении вертолета в Броварах
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета под Киевом, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, 18 человек и трое детей.
По словам Авакова, к нему пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах, где погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, передает РИА «Новости».
По словам бывшего министра МВД Украины, силовики изучали контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не нашли, потому что «контракты утверждались правительством и парламентом», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
В Службе безопасности Украины (СБУ) допустили версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за гибели главы МВД на Украине начнется новая борьба кланов.
Эксперт: ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
В ЛНР заявили, что ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
Российские войска должны пройти еще несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. – прим. ВЗГЛЯД) <...> в подкову. Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи. Отмечается, что попытка отхода обернется для Киева катастрофой. Бегство будет невозможно, отметил Марочко.
Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв город.
Напомним, Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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В ЛНР рассказали об ожесточенных боях на подступах к Артемовску
Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи
Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС.
Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом.
По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления.
Станкевич: Ельцин предупреждал Буша о проблеме агрессивного национализма на Украине
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Борис Ельцин пугал Джорджа Буша угрозой украинского национализма, но заверил, что гражданской войны в СССР не будет, он предвидел проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но хотел решить их мирно, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Станкевич, в феврале 1992 года – советник Ельцина по политическим вопросам.
Станкевич заявил, что визит в США был очень важным, поскольку Ельцин впервые прибыл за океан в качестве президента России, ставшей самостоятельным государством.
«Борис Николаевич участвовал в работе Генассамблеи ООН, после чего принял приглашение Буша в Кэмп-Дэвид. Там президенты пообщались и с глазу на глаз, и вместе с делегациями. Очень важной стала договоренность о том, что Россия в системе международного права рассматривается как государство-продолжатель СССР, то есть – выборочный правопреемник в ключевых статусах, начиная с места в Совете Безопасности ООН. Буш обещал транслировать это понимание на западных союзников», – рассказал политолог.
Станкевич заявил, что именно в связи с разговорами о том, что Россия является выборочным правоопреемником СССР, зашла речь о том, что Россия «уже не империя».
«Ельцин подтвердил отсутствие имперских амбиций, но предупредил о проблемах, связанных с агрессивным национализмом. Он говорил, что предвидит проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но выражал намерение решать их мирным путем», – пояснил политолог.
Буш обещал помочь Ельцину в сфере ядерного оружия, но по поводу украинского национализма ни о какой помощи со стороны США речь уже не шла. Станкевич добавил, что Ельцин немного лукавил в разговоре с Бушем.
«Он пугал американского коллегу угрозой украинского национализма, однако тут же заверял, что гражданской войны на просторах бывшего СССР не будет, – а американцы после отставки Михаила Горбачева очень этого боялись. Он хотел внушить Бушу, что именно он, Ельцин, станет теперь главным барьером на пути югославского сценария, и что американцы должны ему активно помогать», – уточнил Станкевич.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма.
В ЛНР рассказали о жестокости украинских заградотрядов
В ЛНР троих украинских военных расстреляли заградотряды при попытке дезертировать с позиций в Макеевке
Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, погибли трое военнослужащих, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что возле Макеевки солдаты ВСУ оставили позиции и пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили заградотряды. После завязавшейся перестрелки трое украинских дезертиров погибли, остальные беглецы вернулись на позиции, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
Белый дом заявил о подготовке новой военной помощи Украине
В Белом доме допустили скорое объявление о новой военной помощи Украине
Вашингтон вскоре планирует объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Она уточнила, что США находятся постоянно в контакте с Киевом по потребностям на поле боя, передает РИА «Новости».
Напомним, Германия и США объявили о решении поставить Киеву современные танки – Leopard 2 и M1 Abrams.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине американские истребители F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Human Rights Watch: ВСУ неоднократно применяли запрещенные мины
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о применении ВСУ запрещенных мин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины «Лепесток», в результате чего возле Изюма погибли 11 человек, количество раненых более значительно, сообщила правозащитная НПО Human Rights Watch.
В докладе правозащитников говорится, что факты использования противопехотных мин в районе Изюма очевидны, Украина должна расследовать их, поскольку является участником Договора о запрещении мин 1997 года, который запрещает любое использование противопехотных мин, передает ТАСС.
Руководящий сотрудник HRW Стив Гуз, занимающийся вопросами вооружений, предположил, что ВСУ разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность. Также он отметил, что действия России на Украине не оправдывают использование мин.
Сообщается, что Human Rights Watch задокументировала применение мин ПФМ-1 «Лепесток» в девяти различных районах города Изюм и его окрестностях и подтвердила, что жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек. Также сообщается, что медработники помогли 50 раненым мирным жителям, на минах подорвались пятеро детей. Травмы, которые получили пострадавшие, связаны с травматическими ампутациями стопы или голени, что соответствует характеру повреждений от подрыва ПФМ-1.
Правозащитники сообщают, что не смогли найти доказательства того, что российские войска применяли «Лепесток» на Украине.
Ранее руководитель организации «Справедливая защита» Виталий Галахов сообщил, что число мирных жителей в ДНР, пострадавших от забрасываемых ВСУ противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», составило 87 человек, один из них умер.
Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект.
Орбан усомнился в суверенитете Украины
Politico: Премьер Венгрии Орбан усомнился в будущем Украины как суверенного государства
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico.
По мнению бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи, Орбан говорит это, потому что так думают многие европейцы, и ожидает, что Европа в итоге не поддержит Украину, передает РИА «Новости».
По ее словам, венгерское правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от поддержания своих отношений с Россией.
Ранее Орбан заявил, что Украина является ничейной землей, превратившейся в Афганистан.