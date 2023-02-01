Боец нацбата «Азов» Малибу рассказал о поджоге здания с людьми в Мариуполе

Боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины, его признания опубликовал портал «Трибунал».

Кузнецов записался в «Азов» в 2019 году, сообщается в Telegram-канале проекта «Трибунал».

В своих признаниях «Малибу» детально описал, как он вместе с другими националистами поджигал людей в жилых домах, как они устраивали огневые точки в тех местах, где прятались жители города, и как казнил тех, кто просто не понравился нацистам.

Также в посте прикреплены несколько видео, где Малибу дает признательные показания. Он рассказал о случае в начале апреля 2022 года у спортивной школы №5 Мариуполя, когда с этих позиций их выбивали российские войска.

После потери позиций боевики решили поджечь здание. Для этого были подготовлены специальные смеси – от одного до двух ящиков. Каждый боец взял около четырех-пяти смесей с собой, и Кузнецов вместе с боевиком с позывным Янг поджигали передний фасад здания, подпаливали жалюзи. Также Малибу подтвердил, что азовцы знали о наличии в здании гражданских.

В период примерно с 4 по 7 апреля 2022 года по приказу заместителя командира третьей роты Доса (Владислав Дашковский) Малибу вместе с сослуживцами находился на позиции двухэтажного здания недостроенного отеля вблизи санатория «Здоровье» и наблюдал за близлежащей территорией.

В один из дней, находясь на задании, Киба, Аллигатор и Залезняк вышли на улицу и в этот момент были ранены от прилетевшего снаряда СПГ. Малибу и другие азовцы затащили их в отель и вызвали эвакуационную машину. Автомобиль прибыл через 15–20 минут и остановился у кафе «Арарат», располагавшегося вниз по дороге.

Азовцы донесли Кибу, Аллигатора и Залезняка до машины и направились обратно в здание возле санатория, чтобы забрать свои вещи. По дороге Малибу, Швейк, Янг и Псих встретили мужчину в гражданской одежде – на вид старше 40 лет.

Азовцы остановили мирного жителя и начали его допрашивать, после чего приступили к обыску. У мужчины не было при себе ни документов, ни оружия, ни каких-либо других специальных средств. Единственное, за что смогли зацепиться боевики, – это коробок спичек, который якобы был взят из сухого пайка военнослужащих РФ. Однако фраза гражданского о том, что коробок ему дали украинцы, азовцев не убедила, и они решили ликвидировать мужчину.

Малибу принял решение расправиться с местным жителем несмотря на то, что приказа об этом не поступало. Он схватил мужчину и потащил в близлежащее здание гостиницы «Турист», находящееся неподалеку от кафе «Арарат». Швейк и Янг пошли за ним.

В гостинице Малибу приказал мужчине зайти в комнату, после чего он расстрелял гражданского в спину из автомата Калашникова тремя одиночными выстрелами. Мирный житель упал, и «Малибу», подойдя к нему, сделал еще два выстрела, но уже в голову.

20 мая 2022 года по приказу командира полка «Азов» Редиса (Денис Прокопенко) Малибу покинул территорию завода «Азовсталь» и сдался в плен представителям ВС России. Перед этим он уничтожил свой телефон iPhone XR.

Полный материал с признаниями Кузнецова доступен на сайте «Трибунала».