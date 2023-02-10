Захарова назвала абсолютно недопустимыми слова главы минобороны ФРГ о Путине

Захарова заявила, что глава минобороны Германии Писториус «перешел все границы»

Запад в безоглядной поддержке киевских нацистов переходит все мыслимые и немыслимые границы, заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о президенте России Владимире Путине является абсолютно недопустимым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что министр обороны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность устранения российского лидера, по ее словам, такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что западные страны переходят все мыслимые и немыслимые границы, чтобы безоглядно поддержать киевских нацистов. Она также напомнила слова главы МИД Германии Бербок о том, что Запад ведет войну с Россией, указав, что Германия «не какая-то придуманная страна, не секта вурдалаков, это ведь государство, официально являющееся членом ООН».

Захарова подчеркнула, что после таких выступлений высокопоставленных представителей ФРГ официальный Берлин смеет говорить о себе как о поборнике международного права и прав человека.

Ранее Писториус в интервью газете Bild во время визита в Киев заявил, что, по его мнению, без президента России мир «был бы лучше».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал Писториусу обратить внимание на европейских коллег, если говорить о мире и от кого бы следовало избавиться.