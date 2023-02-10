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10 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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СБУ начала обыски в украинской таможне
ГБР и СБУ начали обыски в центральном аппарате и региональных отделениях таможни
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Госбюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в центральном аппарате и восьми региональных отделениях государственной таможенной службы (ГТС) страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению пресс-службы, СБУ, ГБР и генпрокуратура начали обыски в центральном аппарате Государственной таможенной службы и в Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Волынской, Львовской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины, передает ТАСС.
По предварительным оценкам ГБР, ежемесячно таможне воровали из государственного бюджета до 10 млрд гривен (270 млн долларов), то есть «каждую третью гривну от таможенных пошлин».
Установлено также 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он сообщил также, что министром внутренних дел будет назначен исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, а и.о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины.
Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.
Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.
Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.
Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.
Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.
Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
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Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».
Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.
Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.
Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.
Американский институт изучения войны заявил о перехвате Россией инициативы на Украине
Американский институт изучения войны ISW: Россия перехватила инициативу на Украине
Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что российские войска нарастили темпы операций вдоль Сватово – Кременная в ЛНР, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек.
Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине
Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.
Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, заявил высокопоставленный европейский источник.
Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.
Глава Rheinmetall рассказал о переговорах с Киевом о поставках новейших танков Panther
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Германский оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о возможных поставках новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51), который в ФРГ должен будет прийти на смену Leopard 2, заявил глава компании Армин Паппергер.
По его словам, Украина заинтересована в самых современных БМП и танках, и компания ведет переговоры с Киевом об экспорте Panther (Пантера), при этом решение о таких поставках остается за правительством Германии и пока существует только выставочный образец танка, но концерн готов начать поставки через полгода, передает ТАСС.
Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.
Ранее Паппергер заявил, что Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году.
Limp Bizkit выпустила клип с лицами мировых лидеров и призывом «быть в одной команде»
Limp Bizkit выпустила клип с лицами Путина, Байдена и Зеленского и призывом «быть в одной команде»
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Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина.
Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit.
Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка.
Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда.
Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT.
В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию.
Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму.
В Киеве снесли памятник генералу Ватутину
Памятник генералу Николаю Ватутину все-таки демонтировали в Киеве, ранее это не могли сделать, так как сдвинуть монумент с места оказалось сложно.
Памятник находился в Мариинском парке, но теперь его демонтировали, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Разрешение на это ранее выдало министерство культуры Украины. Памятник перенесут в киевский Музей авиации, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что памятник не смогли сдвинуть с постамента даже с помощью подъемного крана, его жгли и пилили, пытались резать автогеном.
Напомним, под командованием Николая Ватутина силы 1-го Украинского фронта освободили в ноябре 1943 года Киев от немецко-фашистских захватчиков.
Мирошник призвал показать в ООН и спонсорам ВСУ видео убийства российского военнопленного
Мирошник: Украина породила и поощряет атмосферу звериной ненависти в ВСУ
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Мы не видим арестов или других попыток пресечь подобные действия со стороны ВСУ. В ООН должны понять, кому страны – спонсоры Украины отправляют деньги и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины.
«Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР В России Родион Мирошник.
«Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.
«Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.
«Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Причем с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник.
Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.
Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он и из какого подразделения. Затем выстрелил военному в голову.
Помимо расстрелянного, на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине».
В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей.
Также неоднократно появлялись сообщения об издевательствах и пытках российский солдат в украинском плену.
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В Киеве не смогли демонтировать памятник генералу Ватутину
Демонтаж памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве пошел не по плану, так как сдвинуть его с постамента не смогли даже с помощью подъемного крана, сообщило украинское издание «Вести».
По его данным, по памятнику стучали, его жгли и пилили, пытались резать автогеном, но это не помогло, передает ТАСС.
Также на месте сноса заметили пожилого жителя Киева, которые пришел выразить протест в связи с происходящим. Полиция не дала ему подойти к памятнику. На место демонтажа также пришла бывшая первая леди Украины Марина Порошенко.
Ранее сообщалось, что рекомендацию убрать памятник дало министерство культуры Украины 27 января.
Генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые освобождали Киев.
Эксперты оценили европейское турне Зеленского
Политолог Ткаченко: Париж и Берлин вынуждены следовать за Лондоном в военной помощи Украине
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Британия сохраняет инициативу в оказании военной помощи ВСУ. Однако все чаще страны ЕС будут задумываться, а готовы ли они к такой масштабной поддержке Украины в дальнейшем. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Андрей Кортунов и Станислав Ткаченко. Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетил Лондон и Париж, где встретился с европейскими лидерами.
«По итогам турне Зеленского можно с уверенностью сказать, что Лондон лидирует по инициативам расширения военной помощи Украине, а также тестирует вывод этой помощи на новый уровень. А Париж и Берлин, пусть и без особого желания, но вынуждены следовать в этом фарватере», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Если мы посмотрим на заявления европейских политиков, в частности Макрона, то увидим, что он сдвигается в сторону ужесточения своей позиции. По всей видимости, в такой «эволюции» свою роль сыграла Британия. О том, что Макрон изменил свои взгляды, говорил и сам Зеленский. Тут можно спорить, насколько эта трансформация необратима, готов ли французский лидер искать какие-то компромиссные решения», – отметил собеседник.
«Что касается прогнозов по саммиту в Брюсселе, то я ожидаю уже ставшее традиционным театральное выступление украинского президента на публику, которое депутаты Европарламента будут прерывать бурными аплодисментами и овациями. Эта речь может сыграть свою роль в новом пакете антироссийских санкций, которые Запад планирует принять к годовщине начала СВО», – отметил Кортунов.
В свою очередь политолог Станислав Ткаченко отмечает, что «поддержка Зеленского в Европе на уровне простых людей снижается». «Встреча в Париже была больше похожа на агитационное мероприятие, в рамках которого лидеры государств пытались взбодрить общественное мнение темой помощи Украине», – рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Но за большинством из заявлений, сделанных во французской столице, не следует ничего конкретного и реалистичного. В Великобритании прием Зеленского прошел чуть лучше, там речь шла как минимум об изучении возможности поставок авиации», – отметил он.
«Фактически Зеленский лишь получил формальное подтверждение того, что он все еще как бы поддерживается главами европейских стран, но на деле эта поддержка носит довольно сложный характер», – рассуждает политолог.
«На саммите в Брюсселе, я полагаю, тональность будет примерно такая же. ЕС, скорее всего, не захочет серьезно говорить о военных аспектах поддержки Украины. Украина находится на полном экономическом содержании США и ЕС. Так что Зеленский будет выступать, а страны Евросоюза думать – где взять такие деньги и нужна ли им эта история вообще», – заключил Ткаченко.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В своем Twitter (запрещен в России) французский президент выложил видеозапись награждения Зеленского высшей французской наградой – орденом Почетного легиона и подписал пост словами: «Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю вам, Владимир, почтение за смелость и целеустремленность».
Ранее Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. В свою очередь Зеленский крайне удивился долгим срокам обучения летчиков на боевых самолетах. В четверг Зеленский вместе с Макроном отправились в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.
В преддверии приезда Зеленского глава Европарламента Роберта Метсола вновь призвала страны ЕС передать Киеву военные самолеты и системы дальнего радиуса действия. Она также предложила предоставить Украине расширенные торговые возможности и облегчить ее путь в ЕС в знак благодарности за «борьбу не только за свои, но и за наши ценности, что связало Украину и ЕС узами братьев и сестер».
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Times: Киев может испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму
Стало известно о возможности Украины испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму
Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.
Источник подтвердил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности означает возможность ударов по Крымскому полуострову, передает ТАСС.
Издание отмечает, что сейчас в Лондоне обсуждается вопрос о том, сколько ракет может быть поставлено Украине.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что планы Лондона отправить Украине более дальнобойные системы также повлекут развитие конфликта.
Танкист «Самара» рассказал о подготовке экипажей к встрече с «Леопардами» и «Абрамсами»
Российский танкист с позывным «Самара» рассказал, что российские военные готовы к встрече с танками «Леопард» и «Абрамс», а также пообещал, что «победа будет за нами».
В интервью Telegram-каналу «Архангел спецназа» он рассказал, что вместе со своим экипажем изучил тактико-технические характеристики танков «Леопард» и «Абрамс».
«Знаем куда стрелять. Мы готовы, враг будет разбит, победа будет за нами, ждем их с нетерпением», – поделился танкист, а также напомнил, что не просто так говорят: не так страшен танк, как обученный экипаж.
Напомним, первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
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