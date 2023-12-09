Жителям Казахстана сообщили о морозах в 380 градусов

Tекст: Алексей Дегтярев

Абоненты Tele2 в Северо-Казахстанской области в пятницу получили предупреждение от 112 о том, что в регионе ожидается сильный холод, передает РИА «Новости».

В СМС указывалось, что в области ожидается мороз «до минус 380 градусов», также там отмечалось, что отменены занятия в школах с первого по 11 классы.

Жители начали распространять скриншоты с сообщением в социальных сетях.

В Tele2 указали, что получили запрос от департамента по чрезвычайным ситуациям, отправителем данных является 112. Оператор выступает как инструмент передачи сообщений, и в случае с предупреждением о морозе произошла техническая ошибка – знак градуса был заменен на ноль.