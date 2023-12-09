До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Жителям Казахстана сообщили о морозах в 380 градусов
В Казахстане местным жителям поступила рассылка СМС-сообщений с предупреждением об экстремальных морозах в 380 градусов ниже нуля.
Абоненты Tele2 в Северо-Казахстанской области в пятницу получили предупреждение от 112 о том, что в регионе ожидается сильный холод, передает РИА «Новости».
В СМС указывалось, что в области ожидается мороз «до минус 380 градусов», также там отмечалось, что отменены занятия в школах с первого по 11 классы.
Жители начали распространять скриншоты с сообщением в социальных сетях.
В Tele2 указали, что получили запрос от департамента по чрезвычайным ситуациям, отправителем данных является 112. Оператор выступает как инструмент передачи сообщений, и в случае с предупреждением о морозе произошла техническая ошибка – знак градуса был заменен на ноль.