Елена Зеленская попросила Запад продолжать помогать Киеву

Елена Зеленская выступила с призывом не прекращать помощь Украине

Tекст: Александра Юдина

«Нам очень нужна помощь…Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», – цитирует РИА «Новости» ее слова.

Также Зеленская добавила, что замедление темпов оказания поддержки представляет смертельную опасность для Украины.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

В США тем временем выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.