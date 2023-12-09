До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.2 комментария
Елена Зеленская попросила Запад продолжать помогать Киеву
Елена Зеленская выступила с призывом не прекращать помощь Украине
Елена Зеленская на канале BBC обратилась к западным странам с просьбой не прекращать оказывать помощь Украине.
«Нам очень нужна помощь…Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», – цитирует РИА «Новости» ее слова.
Также Зеленская добавила, что замедление темпов оказания поддержки представляет смертельную опасность для Украины.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.
В США тем временем выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.