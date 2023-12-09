СМИ сообщили о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

Американист: Белый дом и Пентагон перешли к шантажу Конгресса США из-за денег Украине

Американист Дробницкий: Если США перестанут финансировать Украину, Брюссель не сможет продолжить помогать офису Зеленского

Tекст: Илья Абрамов

«Администрация Байдена хочет получить от Конгресса и Сената США деньги на Украину. Поэтому Белый дом и Пентагон откровенно шантажируют парламентариев, угрожая отправкой их детей на «войну с Россией», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Любопытно, что Конгресс может и позволил бы Байдену потратить деньги на Украину, но взамен он хочет ряд ответных уступок. В частности, республиканцев интересует укрепление южной границы США, а также ужесточение миграционной политики», – отмечает собеседник.

«Однако Белый дом не хочет идти на компромисс. На самом деле Байден понимает, что «овчинка выделки не стоит», даже о возможности победы ВСУ говорить не приходится. Более того, в Вашингтоне уже сейчас ищут виноватых в поражении, которыми окажутся республиканцы, не выделившие денег», – подчеркивает он.

«Заявления о скором прекращении поддержки Украины – пока еще просто слова. Но если Байдену действительно не удастся выбить финансирование, для ВСУ это станет катастрофой. Именно американцы несли большую часть расходов и были основным поставщиком вооружений. Также Вашингтон занимался организационной работой и собирал технику и снаряды по всему миру», – акцентирует эксперт.

«Более того, раньше ЕС брал на себя значительную часть гражданских расходов Украины, а с октября, когда американцы перешли на временный бюджет, на плечи Европы и вовсе легли почти все траты. Однако она не сможет заменить финансирование США. На данный момент денег Брюсселя хватает до середины февраля. Далее, вероятно, объединению придется «запускать печатный станок» для дальнейшей поддержки офиса Зеленского», – пояснил американист.

«В военном плане ЕС также не сможет заменить американскую помощь. Значительная часть европейского оружия уже была отправлена на Украину и предоставить больше будет затруднительно. Кроме того, если США перестанут выполнять еще и организационную роль, то Брюссель не сможет самостоятельно эффективно собирать снаряды по миру. Другие страны поймут, что Вашингтон вышел из игры и не будут слушать Евросоюз», – резюмировал Дробницкий.

Ранее американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что в Белом доме «не в состоянии давать такие обещания Украине» и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

На фоне этого американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией». Указывается, что министр обороны требовал от парламентариев поддержать запрос администрации о новой помощи Украине.

Накануне проект закона о многомиллиардной помощи Украине и Израилю не получил достаточно поддержки парламентариев, чтобы документ вынесли на голосование в Сенате США. Для этого требовалось согласие 60 законодателей. Удалось набрать только 49 голосов, 51 человек высказался против.