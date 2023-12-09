Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
В Ижевске отключилось электричество из-за сильного мороза
Глава Удмуртии Бречалов: Несколько микрорайонов Ижевска остались без электричества
Несколько микрорайонов Ижевска остались без электричества из-за повреждений на подстанции, идет подключение по резервным линиям, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В своем Telegram-канале Бречалов сообщил, что частично некоторые районы к электричеству подключили, специалисты работают на месте аварии.
Между тем, в ГУМЧС по Удмуртии сообщили, что в ночь на субботу в регионе ожидается сильный мороз ниже 40 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные во многих регионах страны ожидаются сильные морозы.