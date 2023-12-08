Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.10 комментариев
Вильфанд предупредил о «суперсибирских» морозах в выходные
Гидрометцентр: Несколько регионов России ожидают 35-40 градусов в выходные
Костромскую, Кировскую, Омскую, Новосибирскую области и ряд других регионов ожидают морозы до 35-40 градусов в выходные дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд заявил, что «холоднющая» погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Так, морозы до 35-38 градусов ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, в ЦФО выделяется Костромская область, где ожидается минус 35 и более градусов. В Кировской области, Пермском крае, а также на севере Поволжья прогнозируется до минус 40 градусов, передает ТАСС.
Кроме того, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, а также центр и юг Красноярского края ожидают «суперсибирские» морозы от 40 до 50 градусов, ниже 45 будет и в Якутии.
Ранее Вильфанд заявил, что с 5 по 10 декабря в Москве ожидаются сильные морозы до минус 20 градусов.