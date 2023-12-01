Вильфанд предупредил москвичей о рекордных морозах

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о 20-градусных морозах в Москве в первую декаду декабря

Tекст: Денис Тельманов

«На следующей неделе будет такая холодная погода, какой еще не было в нынешнем веке, и этот исключительный холод будет затяжным. Лишь в 2002 году были морозы до 17-18 градусов в начале декабря, но сейчас холод еще внушительнее», – сказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, значительное понижение температуры воздуха ожидается с 5 декабря, когда столбик термометра опустится до минус 12-17 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем.



Прогноз на 6 декабря – похолодание до минус 14-19 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем.

С 7 по 10 декабря будет минус 15-20 градусов ночью и минус 11-16 градусов днем, добавил Вильфанд.

Представитель Гидрометцентра заявил, что ожидаемся температура в Москве на 8-12 градусов ниже нормы. При этом длительный период аномально холодной погоды считается опасным явлением, поскольку может вызвать мощный антициклон.

Ранее Вильфанд прогнозировал аномальное похолодание в Москве с 30 ноября, когда температура воздуха будет на 5-8 градусов ниже нормы