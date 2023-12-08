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    Герои выдвинули Путина в президенты
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    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    2 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 18:32

    Песков спрогнозировал число обращений к Путину на прямую линию

    Песков: Количество обращений граждан к Путину на прямую линию превысит 1 млн

    Tекст: Валентина Григоренко

    Все обращения от граждан, поступившие к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, будут приняты во внимание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РЕН-ТВ.

    Как указал Песков в интервью РЕН-ТВ, во время мероприятия глава государства традиционно сможет ответить лишь на несколько десятков вопросов, передает ТАСС.

    «Весь массив, – а это свыше 1 млн вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за 1 млн солидно, – весь этот массив будет обрабатываться общероссийским «Народным фронтом» в содействии с регионами, с нашими компаниями-монополистами», – отметил он.

    По словам пресс-секретаря, каждый вопрос будет решен в течение года. Он добавил, что на решение всех вопросов потребуется время, примерно один год, но каждым вопросом будут заниматься.

    Ранее Песков заявил, что Путин в работе всегда опирался и опирается на поддержку граждан, его главным интересом является повышение уровня благосостояния и уровня жизни людей.

    Напомним, российский лидер в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.

    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (19)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (84)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (22)
    7 декабря 2023, 22:57
    Переговоры Путина и Раиси завершились

    Завершились переговоры Путина и президента Ирана в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, встреча продолжалась более пяти часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в частности обострение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Раиси прибыл в Москву 7 декабря. До этого Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.

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    8 декабря 2023, 13:55
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миф о неуязвимости военной техники, производимой на Западе, развеян российскими военными в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

    Президент в пятницу вручит «Золотые Звезды» Героев России нескольким бойцам, передает ТАСС.

    «Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – сказал Путин.

    Военнослужащие смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, в том числе совсем молодые люди, своим примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения.

    «Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости», – заключил глава государства.

    В сентябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, как российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

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    8 декабря 2023, 15:48
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (9)
    8 декабря 2023, 16:03
    Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена

    Медведев назвал логичным и правильным выдвижение Путина на новый срок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок – логичное и правильное, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Необходимо принимать во внимание нынешнюю ситуацию и драматический период, который переживает Россия, с учетом этого Путин принял «абсолютно логичное и правильное» решение, сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    «Его работа в должности президента должна быть продолжена», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Выборы главы государства в России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта.

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    7 декабря 2023, 18:50
    Путин пообещал приехать в Иран

    Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется его приглашением посетить Исламскую республику.

    «Я воспользуюсь вашим приглашением», – приводит ТАСС cлова Путина в ответ на приглашение Раиси.

    Он сообщил, что во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд предполагал приземлиться в Тегеране, но его отговорили.

    Глава Ирана прибыл в Москву 7 декабря. Раиси перед вылетом в Россию заявил, что одной из тем переговоров станет реализация проекта транспортного коридора «Север – Юг».

    Ранее сообщалось, что на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом президент отметил, что российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 12:10
    Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон перед приездом Путина

    FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон

    Tекст: Ольга Никитина

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд незадолго до визита российского лидера Владимира Путина в Эр-Рияд перенес поездку в Британию, сообщили СМИ со ссылкой на британских чиновников.

    На протяжении нескольких месяцев британская и саудовская стороны обсуждали предстоящий визит, прорабатывая дату 3 декабря. Однако предварительный план на прошлой неделе был отложен, пишет газета Financial Times.

    Депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, который совпал по времени с визитом российского лидера, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

    Ранее британские СМИ обратили внимание на другую обидную для них деталь в визите Путина в Саудовскую Аравию.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

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    8 декабря 2023, 13:35
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 27 ноября по 3 декабря, за последнюю неделю не изменился и составляет 78,5%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п. п. и составляет 75,8%», – отмечается в исследовании.

    Деятельность правительства России одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п. п.), передает ТАСС.

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,9% (минус 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (плюс 0,6 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8% (минус 1,1 п. п.), КПРФ – 10,4% (плюс 1,2 п. п.), ЛДПР – 9,2% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 4,3% (минус 0,1 п. п.), «Новых людей» – 5% (плюс 0,6 п. п.).

    Опрос проводился среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. На протяжении недели каждый день опрашивались 1,6 тыс. россиян, всего в исследовании за неделю приняли участие 11 тыс. 200 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Кроме того, по данным исследования, которое провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее большинство россиян считают, что Путин в 2024 году должен вновь баллотироваться на выборах президента, и с 2019 года число считающих так людей выросло в два раза. Авторы исследования привели ключевые эмоции, которые вызывает Владимир Путин: доверие (44%), надежду (34%), спокойствие, уверенность (31%), гордость (30%) и благодарность (15%).

    Результаты общероссийского опроса по теме «Владимир Путин: перспективы 2024» были представлены 7 декабря 2023 года на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

    Опрос проводился в период 21 октября – 13 ноября 2023 года, выборка составила 6100 человек, интервью проводились по месту жительства респондентов, статистическая погрешность – 2,2%.

    В Кремле ранее заявили, что президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным.

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    8 декабря 2023, 14:44
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок стало гарантией развития России как мощного, безопасного, суверенного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Путин делал заявление о выдвижении на президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан, их волю и настрой.

    «Само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», – написала спикер в Telegram.

    Матвиенко добавила, что разделяет мнение россиян о том, что Путин вызывает доверие, гордость и уверенность в будущем.

    По ее словам, итоги различных социологических исследований показывают, что граждане четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг главы государства.

    «Это то, что называется «роль личности в истории». Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: «Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина?». Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю», – добавила Матвиенко.

    Напомним, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (6)
    8 декабря 2023, 15:34
    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовая поддержка действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года станет общей победой россиян, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    По его словам, решение российского лидера Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут «нашей общей победой», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

    Коментарии (4)
    8 декабря 2023, 13:58
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с президентом Ирана

    Песков: Путин и Раиси обсудили палестино-израильский конфликт и двустороннее партнерство

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи накануне провели очень насыщенные переговоры, обсудив конфликт между Израилем и Палестиной и вопросы многопланового двустороннего партнерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что прежде всего обсуждались двусторонние отношения весьма многопланового партнерства, а также лидеры провели сверку часов по другим международным делам, передает ТАСС.

    На встрече, как уточнил представитель Кремля, затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, принимающихся в рамках этого формата сотрудничества.

    Накануне Путин сообщал, что Россия и Иран увеличили товарооборот до почти 5 млрд долларов. Кроме того, российский лидер пообещал, что обязательно воспользуется приглашением посетить Исламскую республику.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 14:30
    Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Спикер ДНР Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога выразил готовность стать доверенным лицом президента России Владимира Путина. По его словам, Путин будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

    Жога рассказал после общения с главой государства, что передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы и рассказал об их готовности голосовать за действующего российского лидера.

    «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой народной республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента России. На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться», – приводит его слова ТАСС.

    Артем Жога – отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.

    Ранее участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле рассказали, что Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 14:34
    Герой России рассказал Путину о вере бойцов СВО в победу

    Герой России рассказал Путину о вере бойцов СВО в победу и нежелании отступать

    Tекст: Александра Юдина

    Награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

    Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, передает ТАСС.

    Госнаграды из рук главы государства получили старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов.

    Также награды от российского лидера получили подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

    Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    Ранее на церемонии Путин подчеркнул, что подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия, а знать и чтить героев Отечества – долг россиян.

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