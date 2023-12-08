Песков спрогнозировал число обращений к Путину на прямую линию

Песков: Количество обращений граждан к Путину на прямую линию превысит 1 млн

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Песков в интервью РЕН-ТВ, во время мероприятия глава государства традиционно сможет ответить лишь на несколько десятков вопросов, передает ТАСС.

«Весь массив, – а это свыше 1 млн вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за 1 млн солидно, – весь этот массив будет обрабатываться общероссийским «Народным фронтом» в содействии с регионами, с нашими компаниями-монополистами», – отметил он.

По словам пресс-секретаря, каждый вопрос будет решен в течение года. Он добавил, что на решение всех вопросов потребуется время, примерно один год, но каждым вопросом будут заниматься.

Ранее Песков заявил, что Путин в работе всегда опирался и опирается на поддержку граждан, его главным интересом является повышение уровня благосостояния и уровня жизни людей.

Напомним, российский лидер в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.