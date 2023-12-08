Песков: Прямая связь с людьми постоянно в фокусе внимания Путина

Tекст: Ольга Никитина

«И, конечно, нет никаких сомнений, что прямая связь с людьми работает постоянно у президента», – приводит его слова ТАСС.

Песков сообщил, что к прямой линии президента поступает множество вопросов, их число уже превысило 600 тысяч.

По словам Пескова, к предстоящему мероприятию президент «готовится очень тщательно». «[Он] сам смотрит вопросы, тем более что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан. Они [вопросы] систематизируются, и поэтому [у Путина] есть возможность прямо по основным блокам тем посмотреть [обращения]», – рассказал пресс-секретарь.

Напомним, Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.