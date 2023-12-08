Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?6 комментариев
Песков: Прямая связь с людьми постоянно в фокусе внимания Путина
Президент Владимир Путин в работе всегда опирался и опирается на поддержку граждан, его главным интересом является повышение уровня благосостояния и уровня жизни людей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«И, конечно, нет никаких сомнений, что прямая связь с людьми работает постоянно у президента», – приводит его слова ТАСС.
Песков сообщил, что к прямой линии президента поступает множество вопросов, их число уже превысило 600 тысяч.
По словам Пескова, к предстоящему мероприятию президент «готовится очень тщательно». «[Он] сам смотрит вопросы, тем более что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан. Они [вопросы] систематизируются, и поэтому [у Путина] есть возможность прямо по основным блокам тем посмотреть [обращения]», – рассказал пресс-секретарь.
Напомним, Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года.