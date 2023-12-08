Арестован избивший отца участника СВО мужчина в Крыму

Tекст: Алексей Дегтярев

В социальных сетях опубликовали видеозапись, как один человек избивает другого на улице в Гурзуфе, очевидцы пояснили, что дебошир нецензурно оскорблял ВС России и выкрикивал украинский националистический лозунг.

После замечаний он накинулся и избил отца военнослужащего-участника СВО, передает РИА «Новости».

Суд отправил подозреваемого под административный арест на 15 суток и назначил ему штраф в 40 тыс. рублей, указали в МВД. По данным полиции, подозреваемый публично дискредитировал российских военных, демонстрировал нацистские жесты.

В отношении него составлены три административных протокола, также ему может грозить уголовное дело о телесных повреждениях.

По предварительным данным, поводом для нападения на другого человека послужило то, что сын потерпевшего является военнослужащим и служит в зоне СВО.