Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Арестован избивший отца участника СВО мужчина в Крыму
В Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО, сообщили в региональном МВД.
В социальных сетях опубликовали видеозапись, как один человек избивает другого на улице в Гурзуфе, очевидцы пояснили, что дебошир нецензурно оскорблял ВС России и выкрикивал украинский националистический лозунг.
После замечаний он накинулся и избил отца военнослужащего-участника СВО, передает РИА «Новости».
Суд отправил подозреваемого под административный арест на 15 суток и назначил ему штраф в 40 тыс. рублей, указали в МВД. По данным полиции, подозреваемый публично дискредитировал российских военных, демонстрировал нацистские жесты.
В отношении него составлены три административных протокола, также ему может грозить уголовное дело о телесных повреждениях.
По предварительным данным, поводом для нападения на другого человека послужило то, что сын потерпевшего является военнослужащим и служит в зоне СВО.