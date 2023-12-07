Зеленский решил посетить инаугурацию нового главы Аргентины Милея

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что Милей неоднократно высказывался в поддержку Украины, переговорил с Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине, передает РИА «Новости».

Милей также заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Телеканал сообщил, что Зеленский подтвердил свою присутствие на инаугурации. Если поездка состоится, то она станет первым визитом украинского президента в регион Латинской Америки.

Второй тур выборов президента Аргентины состоялся 19 ноября, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец допустил, что политика Милея рискует негативно отразиться на сотрудничестве Буэнос-Айреса и Москвы.