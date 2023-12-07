И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Путин оценил заработок российских банков в 2023 году
Путин: Банковская система России заработает в 2023 году более 3 трлн рублей
Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей и отыграет потери 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана.
«У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По данным агентства, встреча Путина с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом прошла в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.
В ходе встречи наследный принц Омана высоко оценил личное участие главы ВТБ Андрея Костина, который также присутствовал на переговорах, в продвижении двусторонних проектов между Россией и султанатом.
«Это правда, господин Костин – очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», – пошутил Путин. При этом он отметил, что хорошие показатели российской финансовой системы были достигнуты, в том числе благодаря усилиям ВТБ.
Наследный принц, в свою очередь, отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России.
Ранее Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики России.