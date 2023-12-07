Путин оценил заработок российских банков в 2023 году

Путин: Банковская система России заработает в 2023 году более 3 трлн рублей

Tекст: Денис Тельманов

«У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

По данным агентства, встреча Путина с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом прошла в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.

В ходе встречи наследный принц Омана высоко оценил личное участие главы ВТБ Андрея Костина, который также присутствовал на переговорах, в продвижении двусторонних проектов между Россией и султанатом.

«Это правда, господин Костин – очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», – пошутил Путин. При этом он отметил, что хорошие показатели российской финансовой системы были достигнуты, в том числе благодаря усилиям ВТБ.

Наследный принц, в свою очередь, отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России.

Ранее Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики России.