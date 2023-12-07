Путин: Показатели говорят о правильном направлении экономической политики России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я знаю, сейчас здесь пойдут разговоры о ставках ЦБ. Да, всегда споры такие идут, где ставка, деловая активность. Но цифры свидетельствуют, что в целом [выбрано] нужное направление развития в принятии решений финансовыми, экономическими властями страны, [решения] находятся и выстраиваются в правильном направлении», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее Путин заявил, что за девять месяцев этого года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами.