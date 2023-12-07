И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Путин: Показатели говорят о правильном направлении экономической политики России
Споры о ключевой ставке ЦБ РФ идут регулярно, однако экономические показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики в стране, заявил президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Я знаю, сейчас здесь пойдут разговоры о ставках ЦБ. Да, всегда споры такие идут, где ставка, деловая активность. Но цифры свидетельствуют, что в целом [выбрано] нужное направление развития в принятии решений финансовыми, экономическими властями страны, [решения] находятся и выстраиваются в правильном направлении», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин заявил, что за девять месяцев этого года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами.