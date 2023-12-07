И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.8 комментариев
Путин: ВВП России сегодня выше, чем до санкционной атаки Запада
За девять месяцев этого года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»
«В финансах, промышленности, на потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.
Эти изменения приводят к системным позитивным результатам, в том числе росту ВВП страны, отметил глава государства.
«Так, за десять месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», – констатировал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен.