Путин: ВВП России сегодня выше, чем до санкционной атаки Запада

Tекст: Валерия Городецкая

«В финансах, промышленности, на потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

Эти изменения приводят к системным позитивным результатам, в том числе росту ВВП страны, отметил глава государства.

«Так, за десять месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», – констатировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен.