Песков: Сопровождение самолета Путина истребителями прошло без инцидентов

Tекст: Алексей Дегтярев

Весь полет прошел «нормально и штатно», сообщил Песков, передает ТАСС.

Между тем министерство обороны показало видео сопровождения президентского самолета на пути из ОАЭ в Саудовскую Аравию истребителями Су-35С.





В ролике запечатлен синхронный взлет самолетов, перегруппировка в воздухе и выстраивание в треугольник. Между ними сохранялась минимальная дистанция.

Напомним, в среду в Кремле накануне заявили, что истребители Су-35С ВКС России сопроводили борт Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.