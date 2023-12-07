И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
Песков: Сопровождение самолета Путина истребителями прошло без инцидентов
Сопровождение самолета президента Владимира Путина истребителями ВКС России в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию прошло без происшествий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Весь полет прошел «нормально и штатно», сообщил Песков, передает ТАСС.
Между тем министерство обороны показало видео сопровождения президентского самолета на пути из ОАЭ в Саудовскую Аравию истребителями Су-35С.
В ролике запечатлен синхронный взлет самолетов, перегруппировка в воздухе и выстраивание в треугольник. Между ними сохранялась минимальная дистанция.
Напомним, в среду в Кремле накануне заявили, что истребители Су-35С ВКС России сопроводили борт Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.