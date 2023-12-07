С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.0 комментариев
Су-35С в Абу-Даби взлетели на расстоянии вытянутой руки
МО: Су-35С показали мастерство в Абу-Даби, взлетев на расстоянии вытянутой руки
Летчики истребителей Су-35С, сопровождавшие президентский Ил-96 во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, показали пилотажное мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.
На видео, опубликованном Минобороны России, показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету, а также взлет звена из трех Су-35С, которые находились максимально близко друг к другу. В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров, отмечает РИА «Новости».
В Кремле накануне сообщали, что истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.