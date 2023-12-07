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В Госдуме одобрили дачную амнистию для СНТ до 1 марта 2031 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о продлении дачной амнистии для СНТ
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2031 года упрощенного порядка регистрации имущества для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ, построенных до 2004 года.
«Реализация положений законопроекта позволит обеспечить интересы членов садоводческих и огороднических товариществ в части использования объектов общего пользования», – цитирует ТАСС решение комитета.
Отмечается, что законопроект был внесен в Госдуму 27 ноября группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
Сейчас срок упрощенной регистрации установлен до 1 января 2024 года, при этом не все СНГ успели оформить права на общие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых они расположены.
Дачная амнистия для жилых и садовых домов ранее была продлена до 1 марта 2031 года, напоминает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ускорил вступление в силу закона о продлении дачной амнистии.