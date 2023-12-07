Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за теплый прием

Tекст: Ольга Никитина

Путин выразил наследному принцу благодарность и признательность за теплый прием и щедрое гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации. «Его королевское высочество также выразил его превосходительству наилучшие пожелания крепкого здоровья, а дружественному российскому народу – дальнейшего прогресса и процветания», – говорится в тексте совместного заявления, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, в заявлении выражена признательность со стороны России за гуманитарные и политические усилия Саудовской Аравии по Украине, включая освобождение заключенных.

«В отношении вопросов обороны и безопасности стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны таким образом, чтобы оно было направлено на поддержку и достижение общих интересов двух стран», – говорится в заявлении.

Стороны, согласно заявлению, подтвердили свое стремление укреплять нынешнее сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая борьбу с преступностью во всех ее формах, борьбу с терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям, таким образом, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в двух странах.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия условились расширять сотрудничество в сфере нефти и газа. «Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: нефть и газ, такие как закупки, поставки и стандартизация оборудования в области нефти и газа, услуги по исследованиям и разработкам в области нефти, газа и нефтехимии, оценка использования современных технологий в этой области между компаниями двух стран», – говорится в документе.

Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

