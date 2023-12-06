Россия убедительно вернулась на Ближний Восток

Визит Путина на Ближний Восток вызовет зависть на Западе

Tекст: Андрей Резчиков

В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.



По данным Минобороны России, на протяжении полета в ОАЭ самолет президента сопровождали истребители Су-35 с ракетами на внешней подвеске. Четыре самолета совершили посадку в международном аэропорту в Абу-Даби.

По случаю прибытия гостя в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда Путин приехал на переговоры с президентом ОАЭ во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Президент России перемещался по столице на лимузине Aurus с местными номерами. По дороге из аэропорта кортеж Путина сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь высокого гостя.

В ходе переговоров Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Президент назвал эту страну главным торговый партнером РФ в арабском мире». «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше», – сказал Путин.

В ответ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что отношения между ОАЭ и Россией носят исторический характер. «В последние годы они активно развивались в разных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов», – подчеркнул шейх, пообещав продолжить укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества между странами.

Затем обоих лидеров ожидал рабочий обед и продолжение переговоров, после чего Путин вылетел в Саудовскую Аравию.

По мнению наблюдателей, прием российского лидера в среду оказался еще более торжественным, чем в 2019 году, но уже тогда многие отметили пышность церемонии, особенно по сравнению с тем, как арабы принимали президента США Джо Байдена. Когда в 2019 году Путин прибыл в саудовскую столицу, его кортеж при проезде сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах, президент России жил в настоящем дворце, принадлежащем королевской семье. Байдена же встретили более скромно.

Но более всех не повезло президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который в конце ноября прилетал в Катар для встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани для краткосрочных переговоров по освобождению немецких заложников палестинского радикального движения ХАМАС.

В ожидании катарских чиновников Штайнмайер около получаса простоял на трапе самолета под палящим солнцем в аэропорту. Причиной инцидента стало прибытие самолета немецкого президента раньше времени. Он неоднократно подходил к открытым дверям лайнера, смотря на стоящий у трапа самолета почетный караул и расстеленную красную дорожку. Таким образом, кадры встречи президента России в арабских странах могут вызвать острую зависть на Западе.

«Такой прием Владимира Путина связан с тесными взаимоотношениями России и арабских государств, а также с участием России в работе ОПЕК+, потому что именно эта структура позволяет удерживать на нужном уровне цены на нефть и балансировать поставки топлива на международные энергетические рынки. Если такой балансировки не будет, то исчезнет надежность поставок, цены начнут прыгать, в чем не заинтересован никто из производителей нефти», – отмечает Виктор Надеин-Раевский, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

За годы сотрудничества в рамках ОПЕК+ Россия доказала, что «полностью придерживается своих обязательств по сокращению производства нефти», более того, страна получает от этого выгоду. «Россия ведет активную торговлю не только в энергетической сфере, у нас покупают вооружения, что за последние пару лет стало еще более актуально. Мы регулярно участвуем на выставке вооружений в ОАЭ и в любых подобных мероприятиях на территории арабских государств», – напомнил эксперт.

«В свое время мы подотстали в развитии отношений со странами Персидского залива, прерывали дипотношения с Саудовской Аравией. Поэтому сейчас мы усиленно добираем то, что не добрали раньше. Наши отношения успешно развиваются. Своим теплым приемом арабы подчеркивают, что для них российские руководители желанные люди и что субъективные и объективные факторы работают в пользу активизации наших связей», – считает Андрей Бакланов, бывший посол России в Саудовской Аравии.

То, что Россия развивает отношения с Эмиратами и Саудовской Аравией, «очень позитивно». «У России ровные отношения со всеми странами региона, чего во времена СССР не было, потому что по идеологическому принципу тогда у нас были определенные предпочтения, с Саудовской Аравией у нас вообще не было дипотношений», – напомнил Бакланов.

По словам Надеина-Раевского, Россия наглядно и убедительно вернулась на Ближний Восток, что вполне устраивает местных игроков. «Кроме того, мы не навязываем свою точку зрения. Во время переговоров расчет делается на балансе интересов, нет навязывания своего мнения, как в случае с США. Своей сбалансированной политикой мы добились того, что нас уважают, именно поэтому нас так хорошо принимают. Там знают, что это взаимовыгодное сотрудничество», – пояснил специалист по региону.

«Арабские страны заинтересованы в осуществлении своей собственной политики. Они настроены на то, чтобы в мире существовала удобная для них конфигурация. В ней им крайне необходима сильная и уверенная в себе Россия, которая позволяет поддерживать мировой баланс. Поэтому внимание арабских стран к визиту президента России объясняется тем, что они связывают свои интересы и будущий баланс в мире с Российской Федерацией. Это их стратегическая линия», – добавляет Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

На Западе должны сделать очень простой вывод о том, что «в мире есть вполне вменяемые силы, которые осуществляют свою собственную политику и не намерены следовать никаким шаблонам, которые им навязывают, и особенно с Запада. Арабский мир ведет свою линию», – подчеркивает Быстрицкий.

«Россия не хочет и категорически не выстраивает свою политику в соответствии с указаниями «вашингтонского обкома», к чему также склонны большинство арабских стран, включая крупных производителей нефти и газа. Тем более в последнее время американцы без согласования с другими странами увеличили поставки нефти и сжиженного природного газа, являясь прямым конкурентом тому же Катару и другим государствам Персидского залива», – указал Надеин-Раевский.

Арабы, в свою очередь, более склонны проводить самостоятельную внешнюю политику, учитывая собственные интересы в торговле природными ресурсами. «Тем более ряд обещаний, который им регулярно давали на Западе, не выполнялся, Запад ограничивался только тем, что выгодно ему», – подчеркнул старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

«Отношения между ближневосточными и западными странами в настоящее время далеки от идеальных. На этом фоне подчеркнутое уважение к российскому президенту Владимиру Путину – норма для Востока, показывающая отсутствие значимых противоречий. А вот столь же подчеркнуто холодный прием Штайнмайера – указание на глубину и системный характер противоречий», – добавляет экономист Антон Любич.

Он объяснил также, почему Штайнмайеру был оказан столь холодный прием. По его словам, современная Германия в глазах Ближнего Востока «вообще выступает квинтэссенцией западной привычки считать свое мнение единственно возможным, исключительным и поучать окружающих через губу, свысока, чего Восток не прощает».

В качестве примера эксперт напомнил о том, что после начала СВО Германия попыталась заместить российский газ катарским. «Катар предложил коммерческие условия, но потребовал, чтобы Германия покрыла Катару затраты на расширение производства сжиженного газа путем заключения долгосрочного контракта. Германия отказалась, не прекращая попыток уговорить Катар покрыть убытки немцев от разрыва отношений с Россией за катарский счет.

Такое пренебрежительное отношение к интересам того, у кого просишь, не осталось незамеченным»,

– напомнил спикер. «На этом фоне в Катаре проходил чемпионат мира по футболу. При прекрасной организации он собрал отрицательную прессу в Германии, где журналисты наперебой писали заказные статьи, как Катар «эксплуатирует» рабочих из Индии и Пакистана, выплачивая им зарплаты в пять раз выше, чем те могли бы зарабатывать у себя дома. То есть когда индус в Индии зарабатывает 200 долларов в месяц, занимаясь пошивом джинсов для немцев, его не эксплуатируют. А когда этот индус приезжает в Залив работать на стройке за 1000 долларов в месяц – это «эксплуатация». Как говорится, не перепутайте. Подобный несправедливый подход не остался незамеченным в других ближневосточных странах», – добавил Любич.

На ситуацию также сильно повлияло происходящее в Палестине. «При всем сочувствии к жертвам атаки 7 октября невозможно не замечать, что гражданские потери палестинцев от израильских ударов уже достигли десять убитых мирных палестинцев на одного убитого мирного израильтянина. Арабские страны не могут молча смотреть на эти убийства. А западные страны в целом и Германия в их авангарде в частности плотно закрыли глаза и не просто оправдывают массовые убийства арабов, но и карают всех и каждого, кто осмеливается в их «царствах свободы слова» высказаться в защиту арабского населения», – указал эксперт.

По его словам, вызывает нескрываемое недовольство на Ближнем Востоке и обращение с суверенной собственностью России и частной собственностью российских граждан в западных странах. «Арабы активно инвестировали в западные страны и не чувствуют на фоне действий западных стран по отношению к России себя полностью защищенными хваленым западным «правом», – пояснил специалист.

На этом фоне, подчеркивает Любич, российский взвешенный подход во внешней политике, неизменное соблюдение достигнутых договоренностей, избегание двойных стандартов в подходах к решению острых геополитических проблем, существующих на Ближнем Востоке, конечно, вызывают у арабских партнеров уважение, что находит отражение как в содержании отношений, характеризующих расширением торговых и промышленных взаимосвязей, так и в их форме, что все могли видеть во время приема Владимира Путина в Абу-Даби.