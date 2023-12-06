Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Президент ОАЭ заявил об историческом характере отношений с Россией
Президент ОАЭ шейх Нахайян на встрече с Путиным заявил об историческом характере отношений с Россией
Отношения между ОАЭ и Россией носят исторический характер и в последние годы активно развиваются, заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Абу-Даби.
«Вначале хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами имеют исторический характер. В последние годы они активно развивались в разных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов», – сказал он, передает ТАСС.
Путин в свою очередь добавил, что Объединенные Арабские Эмираты вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
Президент России ранее заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.