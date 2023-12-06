Президент ОАЭ заявил об историческом характере отношений с Россией

Президент ОАЭ шейх Нахайян на встрече с Путиным заявил об историческом характере отношений с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вначале хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами имеют исторический характер. В последние годы они активно развивались в разных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов», – сказал он, передает ТАСС.

Путин в свою очередь добавил, что Объединенные Арабские Эмираты вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Президент России ранее заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.